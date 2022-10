Oh nee! Er zit een limiet aan het aantal lockscreens van iOS 16

Er zit een limiet op aan het aantal persoonlijke lockscreens dat je in iOS 16 kunt maken. Maar maak je geen zorgen, de grens ligt hoger dan je denkt.

Lockscreens in iOS 16 zijn niet oneindig

Het maken van je eigen lockscreen is een van de leukste functies van iOS 16. Je kan met iOS 16 meerdere sets maken met verschillende achtergronden, lettertypen en zelfs widgets. En de mooiste lockscreens wil je natuurlijk bewaren.

Maar wist je dat er een limiet op het aantal lockscreens dat je kunt bewaren zit? Apple heeft namelijk een maximaal aantal van 200 beginschermen ingesteld.

De aanpasbare lockscreens hebben beperkingen

Een Apple-fan op Reddit ontdekte de limiet van 200 aangepaste lockscreens per iPhone in iOS 16. Wanneer je dan een nieuwe lockscreen wilt maken, zit er niets anders op dan een van je begeerde vergrendelschermen te verwijderen.

Door alle 200 verschillende lockscreens bladeren is überhaupt niet zo handig. Je moet namelijk swipen naar elk nieuw scherm. Daarom is het niet slim om zoveel schermen te bewaren.

Dit is echter niet de enige beperking van de nieuwe lockscreens in iOS 16. Zo kun je de klok of widgets niet vrij op het scherm plaatsen en zijn de twee onderste knopjes (die je camera en de zaklamp snel aanzetten) niet aanpasbaar.

Toch is het nieuwe vergrendelscherm zeker een grote upgrade voor je iPhone. Overigens gaat in iOS 16.1 het aanpassen van je lockscreen straks nét iets handiger via de Instellingen-app.

Dit kun je laten zien op 200 verschillende lockscreens

We geven het toe: niemand gaat de limiet van 200 lockscreens in iOS 16 daadwerkelijk aantikken. Toch proberen we ons voor te stellen wat je kan weergeven op je vergrendelscherm om optimaal gebruik te maken van deze 200 opties.

Ten eerste is het mogelijk om de vlaggen van alle ‘door Verenigde Naties-erkende’ landen (195) in te stellen als lockscreen. Via ‘Focus’ heeft je iPhone dan automatisch door in welk land je bent en springt dan naar de juiste vlag.

Andere opties zijn: alle Pokémon van de eerste generatie (151) of het aantal moties van wantouwen/afkeuring van Mark Rutte (104). Alle ‘wegens-succes-verlengd-campagnes’ van Soldaat van Oranje en het aantal uitbreidingsets van Sims passen er waarschijnlijk ook nét op. Heb jij nog leuke opties om dit limiet van iOS 16 lockscreens te bereiken? Laat het ons weten in de reacties!

