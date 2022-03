Lightning-aansluiting bijna ‘over datum’ – Wat gaat Apple nu doen?

De beroemde Lightning-aansluiting van Apple is in 2022 tien jaar geworden. Lees in dit artikel alles over de geschiedenis, het heden, maar vooral over de toekomst van deze connector.

Dubbel lustrum voor Apple’s Lightning-aansluiting

Het is al bijna tien jaar terug: Phil Schiller kondigde in het Apple-event van september de nieuwe Lightning-aansluiting aan, tegelijkertijd met de iPhone 5. Hij noemde het toen dé moderne aansluiting voor het komende decennium. Dus rest de vraag; gaat Apple er nog tien jaar aan vastplakken of zijn er tegenwoordig betere connectors voor apparaten? In dit artikel beantwoorden wij al je vragen en werpen we een blik op de toekomst van Apple-aansluitingen.

Bliksemsnel met de Lightning-kabel

Vanaf 2003 gebruikte Apple voor al zijn mobiele apparaten de 30-pin connector. Die ken je vast nog wel; de brede oplader voor je iPod Nano in je dockingstation. In 2012 lanceerde Apple echter iets nieuws: de Lightning-aansluiting. Vernieuwend was dat deze omkeerbaar is. Het maakt dus niet uit hoe je deze in je iPhone of iPad stopt, hij past altijd en legt direct de verbinding. Daarnaast is deze oplaadkabel ook nog eens veel duurzamer gebleken. Maar: het einde van Apple’s Lightning-aansluiting lijkt in zicht.

In 2021 is al voorspeld dat Apple langzamerhand af zou stappen van deze iconische connector. De iPad Pro en de iPad Air zijn onlangs al overstapt op de universele USB-C aansluiting. Dit is de connector die we ook in moderne Android telefoons vinden. Deze transitie gebeurde echter omdat deze een 4K-resolutie beeldscherm moeten ondersteunen. Dit kan Apple’s eigen Lightning-kabel niet. Ook de MacBook Pro en de MacBook Air laden al op via een USB-C aansluiting.

Druk vanuit de Europese Unie op Apple

Niet alleen intern bij Apple zijn er enkele verschuivingen gaande omtrent de type aansluitingen. De Europese Unie is bezig met een wetsvoorstel om elk apparaat te voorzien van dezelfde soort oplader: USB-C. Dit is voornamelijk goed voor het milieu, omdat er nog maar een enkele kabel in huis hoeft te zijn om al je apparaten op te laden of te verbinden met elkaar. Aan de andere kant betekent dit ook dat miljoenen Lightning-kabels van Apple in de prullenbak eindigen.

Een andere handige toepassing van deze universaliteit van de apparaat-aansluitingen is natuurlijk gebruikersgemak. Hoe vaak ben jij al zonder je eigen oplader bij iemand thuis geweest? Grote kans dat deze nét niet de juiste oplader heeft liggen. Europa probeert ook dit probleem te verhelpen.

Als deze motie daadwerkelijk het levenslicht ziet heeft dat nog niet direct grote gevolgen voor Apple. Bureaucratie duurt lang; als het wetsvoorstel eind 2022 aangenomen is, moeten landen de jaren daarna deze nog implementeren in hun eigen wetsboek. Dat betekent dat, volgens de BBC, Apple pas in 2026 deze regels moet volgen en dan de Lightning-aansluiting officieel geschiedenis is. Als Apple volgens het vertrouwde schema smartphones blijft uitbrengen, schrijven we in dat jaar over de iPhone 18.

Van Lightning-aansluiting naar USB-C?

Het lijkt er wel op dat, vroeg of laat, Apple afscheid moet nemen van de Lightning-connector. Maar wat zijn de alternatieven? De Europese Unie stuurt aan op USB-C, maar daar is Apple niet helemaal comfortabel mee. Deze aansluiting schijnt minder stof- en waterdicht te zijn dan de huidige kabel van Apple. Zo meent het techbedrijf uit Cupertino dat ze met een USB-C aansluiting de kwaliteit van iPhone’s niet kunnen waarborgen.

Apple verzekert daarnaast de consument van goede kwaliteit via het ‘Made for iPhone’-programma. Hierbij moeten derden commissie betalen aan Apple om ‘officiële’ ondersteunende producten en accessoires te produceren. Deze werkwijze zorgt voor meer winst voor Apple én voor producten van hoge klasse voor de consument. Met de overstap op de USB-C aansluiting heeft Apple dit proces niet meer in eigen hand.

Dan maar een volledige draadloze aansluiting?

Er gaan al een lange tijd geruchten dat Apple bezig is om de iPhone’s zonder aansluitingspoort uit te brengen. Sinds de iPhone 8 is draadloos opladen met de universele Qi-certificering al aanwezig in de smartphones. Apple heeft ook een trend gezet door, vanaf de iPhone 7, de koptelefoonaansluiting te verwijderen. Een volkomen ‘poortloze’ iPhone is dus geen hele gekke gedachte.

Daarnaast is Apple al een tijdje bezig om de MagSafe-ring aan de achterkant van je iPhone van meer kracht te voorzien om sneller te kunnen opladen. Deze aansluiting kan echter nog geen data versturen of gegevens van een kapotte iPhone herstellen.

Het is maar de vraag of de nieuwe iPhone 14, die wij september 2022 verwachten, wel een Lightning-aansluiting krijgt, of dat Apple toch overstapt op USB-C of dat we misschien enkel een draadloze oplader zien. Wellicht wacht Apple de Europese wetgeving af en werkt het ondertussen achter schermen aan de perfecte draadloze verbinding.

Een ding weten we zeker in de handelswijze van Apple; op het moment dat Apple van de geprezen Lightning-aansluiting afstapt, gebeurt dat niet omdat het moet, maar omdat de techgigant er klaar voor is.