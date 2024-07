Ik kocht een iPhone 15 Plus maar heb er nu spijt van (en dit was de betere keus geweest)

Hoewel de iPhone 15 Plus mij prima bevalt, ben ik er pas achter gekomen dat ik eigenlijk liever een iPhone 15 Pro wil. Dit is waarom.

Ik wil toch liever een iPhone 15 Pro

Na een iPhone 12 ben ik overgestapt naar een iPhone 15 Plus en dat was een weloverwogen keuze. De 15 Plus is alles wat ik ervan verwachtte en ik ben er dus zonder meer tevreden mee. Als er geen iPhone 15 Pro op mijn bureau was beland, had ik nooit geweten dat ik daar toch liever voor gekozen had. Inmiddels weet ik dat wel en ik zal uitleggen waar dat door komt.

Always-on display

Always-on is iets wat ik nog nooit gemist heb. Sterker nog, ik was ervan overtuigd dat een always-on display totaal onnodig is en dat bevestigde mijn keuze voor een iPhone 15 Plus alleen maar. Ik ben nog steeds van mening dat het onnodig is, maar het is het eerste wat me opviel toen er een iPhone 15 Pro op mijn bureau belandde. En hoe langer ik het zag, hoe meer het me beviel. En al gauw begon ik het te missen op mijn iPhone 15 Plus.

Het always-on display is mogelijk omdat het scherm van de iPhone 15 Pro is voorzien van ProMotion. Een scherm met ProMotion heeft een verversingssnelheid van 120Hz. Daardoor ziet bijvoorbeeld scrollen door je sociale media er veel soepeler uit. Het scherm van de iPhone 15 Plus heeft geen ProMotion.

Uitstraling

Het tweede dat me opviel is de luxere uitstraling van de iPhone 15 Pro. Ik wist dat dit verschil er is, maar ik vond het altijd onbelangrijk. En ook dat vind ik eigenlijk nog steeds. Toch kan ik niet ontkennen dat ik de iPhone 15 Pro er met de titanium randen aantrekkelijker uit vind zien dan de iPhone 15 Plus, ook al zie ik dat pas echt als ze naast elkaar liggen. Het is geen belangrijk argument in dit artikel, maar het speelt wel een klein beetje mee.

Afmetingen en gewicht

Ik heb mede voor de iPhone 15 Plus gekozen omdat ik graag een groter scherm wilde. Dat vind ik nog steeds prettig, maar ik heb inmiddels ook de nadelen ervan ondervonden. Ik vind het scherm net ietsje te groot om het gemakkelijk te kunnen bedienen, zeker met één hand. En eigenlijk vind ik het hogere gewicht wat ermee gepaard gaat nog vervelender. Vooral wanneer je de iPhone langere tijd achter elkaar gebruikt.

Dit kon ik tot nog toe best gemakkelijk voor lief nemen. Maar nu ik met een iPhone 15 Pro in aanraking ben gekomen, merk ik dat ik dat formaat en gewicht eigenlijk toch prettiger vind, ook al scheelt het maar 14 gram in gewicht.

Een betere camera

Ik ben erg te spreken over de camera van de iPhone 15 Plus. En ook hier geldt dat ik niet had geweten wat ik mis als die iPhone 15 Pro niet op mijn bureau terecht was gekomen. De heeft namelijk een camera die nog beter en veelzijdiger is. En als je dat eenmaal hebt ervaren, wil je liever niet meer terug. En dat geldt in mijn geval vooral voor de macro-modus die op de iPhone 15 Plus ontbreekt.

Een actieknop

Ook hiervoor geldt dat ik dit nooit gemist zou hebben als ik het niet op m’n gemak had kunnen uitproberen. De mute-knop op de iPhone 15 Plus voldoet namelijk ook prima. Toch blijkt dat de actieknop prettiger werkt, zelfs wanneer je alleen maar exact dezelfde functie gebruikt. Het grote voordeel van de actieknop is echter dat je er heel eenvoudig een andere functie aan kunt toekennen.

Waarom niet meteen liever een iPhone 15 Pro?

De iPhone 15 Pro heeft dus een aantal dingen die ik pas achteraf gezien best graag had gehad. Ik heb het toestel destijds wel overwogen, maar ik zag die dingen toen niet echt als meerwaarde. Bovendien was de iPhone 15 Pro duurder dan de iPhone 15 Plus.

En er was één argument dat voor mij de doorslag gaf om voor de iPhone 15 Plus te kiezen: de batterijduur. De iPhone 15 Plus heeft een batterij met een capaciteit van 4383 mAh, wat flink groter is dan die van de iPhone 15 Pro (3274 mAh).

In de praktijk betekent het dat je met de iPhone 15 Plus maar liefst 25 uur langer naar muziek luistert dan met de iPhone 15 Pro (100 uur vs 75 uur). Dat kan voor veel mensen een enorm pluspunt zijn. Achteraf denk ik eigenlijk dat ik met de batterijduur van de iPhone 15 Pro ook dik tevreden was geweest.

Ook liever een iPhone 15 Pro?

