Handig: liedjes herkennen van TikTok en YouTube met Shazam

Shazam heeft een toffe update gekregen. Met de nieuwe functie kan de app nu ook liedjes herkennen op YouTube, TikTok en meer vanaf je eigen iPhone of iPad. Zo werkt het!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Liedjes herkennen van YouTube en meer met Shazam

Apple nam Shazam drie jaar geleden over en geeft de app regelmatig een update. Het is een van de de populairste applicaties om liedjes te herkennen. Handig als je op een festival bent en een nummer hoort, maar niet de naam weet. Even de app starten en hoppa: je weet de titel.

Shazam heeft nu ook een functie toegevoegd waarmee je liedjes op onder andere YouTube, TikTok en Instagram kan herkennen. Maar als het goed is werkt de functie in nog meer muziek-apps.

Shazam Apple 9,6 (444.496 reviews) Gratis via App Store via App Store

Om een liedje te herkennen van bijvoorbeeld YouTube moet je de App Shazam eerst starten en op de blauwe knop drukken. Daarna switch je terug naar de YouTube-app om het liedje af te spelen. Shazam gebruikt dan de microfoon van je iPhone om het liedje te herkennen. Na een paar seconden kun je terug naar de Shazam-app en zie je welk liedje het was.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Muziekherkenning via het Bedieningspaneel

Er is echter een makkelijkere manier met de muziekherkenning-optie om liedjes te herkennen in YouTube. Wanneer je de naam van een liedje in een YouTube-filmpje wil weten, open je tijdens het afspelen het Bedieningspaneel. Vervolgens kun je daar het op het muziekherkennings-icoontje (het Shazam-logo) tikken. Sluit het Bedieningspaneel en Shazam zal daarna vrij vlot de naam van het liedje geven.

Shazam toevoegen aan het Bedieningspaneel

Vanaf iOS 14.2 kun je Shazam al toevoegen aan het Bedieningspaneel om zo liedjes te herkennen. Staat Shazam bij jou nog niet in het Bedieningspaneel? Dan moet je de app even zelf toevoegen. Dat doe je zo:

Ga naar instellingen en open het Bedieningspaneel; Scrol naar ‘Muziekherkenning’ en klik op het plusje; Als je nu het Bedieningspaneel opent, zie jet het Shazam-icoontje staan.

Meer tips voor iPhone