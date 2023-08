Zien: zo verandert LiDAR van iPhone het leven van huisdieren (video)

De LiDAR-scanner van de iPhone wordt op een wel heel bijzondere manier ingezet, waarmee het leven van huisdieren voor altijd veranderd wordt. Bekijk het hier!

LiDAR-scanner van de iPhone

Al een aantal jaar beschikt de iPhone over een LiDAR-scanner. Zo’n scanner gebruikt het licht in de omgeving om diepte in te schatten. LiDAR staat namelijk voor Light Detection And Ranging. De scanner gebruikt dan het licht om afstanden in een ruimte te bepalen. Met deze techniek is het dus mogelijk om bijvoorbeeld Augmented Reality-apps te gebruiken of om je lengte te meten met je telefoon.

De sensor is bij de iPhone 12 Pro (Max), de iPhone 13 Pro (Max) en de iPhone 14 Pro (Max) terug te vinden in het zwarte stipje op het camera-eiland. De verwachting is dat de LiDAR-scanner ook bij de iPhone 15-reeks enkel naar de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max komt. Een bedrijf gebruikt de scanner nu voor een bijzonder doeleinde, er worden namelijk protheses mee gemaakt voor huisdieren!

Huisdieren worden geholpen met de scanner

3Dpets, het bedrijf achter de protheses, gebruikt de LiDAR-scanner van de iPhone voor het ontwerpen van protheses voor huisdieren. Dit zijn verschillende soorten dieren, zo zijn er al protheses gemaakt voor honden en katten, maar ook voor ganzen, eenden, en zelfs een olifant. Met de scanner wordt het lichaam van het dier gescand, om een 3D-ontwerp te maken voor de prothese.

Dit moet bij ieder dier opnieuw gebeuren, want ieder dier heeft natuurlijk een andere bouw en een ander soort hulp nodig. Met de LiDAR-scan via de iPhone is het vervolgens mogelijk om een ontwerp te maken voor het kunstmatige lichaamsdeel. Daarna produceert het bedrijf de verschillende onderdelen van de prothese met een 3D-printer. Hoe dat precies gaat en hoe de huisdieren wennen aan de protheses, zie je in deze video:

Leven van huisdieren veranderd

Zoals je op de video kunt zien, hebben de huisdieren tijd nodig om weer op hun lichaam te vertrouwen. Na een aantal maanden steunen ze volledig op de prothese en gaat het spelen en rennen veel makkelijker. Zo helpt de LiDAR-scanner van de iPhone dus bij het verbeteren van het leven van huisdieren, want de prothese gaat hun hele leven mee. Zonder scanner had de iPhone niet kunnen helpen bij dit proces.

Een prothese van 3DPets kost tussen de 100 en de 2000 dollar, afhankelijk van de grootte en complexiteit van het hulpmiddel. Het bedrijf heeft in totaal al meer dan 300 dieren geholpen met de LiDAR-scanner van de iPhone, maar is vooralsnog niet actief in Nederland. Wil je meer weten over het project en over het bedrijf dat de protheses maakt? Bekijk dan hier de website van 3DPets!

