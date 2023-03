‘iPhone 15 Pro krijgt nieuwe LiDAR-scanner’ (dit wordt er beter)

De iPhone 15 Pro (Max) krijgt volgens de laatste geruchten een betere LiDAR-scanner. Wij vertellen je wat er gaat veranderen.

iPhone 15 Pro krijgt nieuwe LiDAR-scanner

Er wordt steeds meer duidelijk over de nieuwe iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max. Volgens de nieuwste geruchten krijgen beide telefoons een betere LiDAR-scanner.

Zo’n scanner gebruikt het licht in de omgeving om afstanden en diepte in te schatten. Met deze techniek is het dus mogelijk om bijvoorbeeld Augmented Reality-apps te gebruiken of om je lengte te meten met je telefoon.

LiDAR staat voor Light Detection And Ranging, de scanner gebruikt het licht om afstanden in een ruimte te bepalen. De sensor is bij de iPhone 12 Pro (Max), de iPhone 13 Pro (Max) en de iPhone 14 Pro (Max) terug te vinden in het zwarte stipje op het camera-eiland. De verwachting is dat de LiDAR-scanner ook bij de iPhone 15-reeks enkel naar de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max komt.

Sony gaat nieuwe LiDAR-sensor produceren

Dat de nieuwe iPhones een andere LiDAR-scanner krijgen heeft te maken met een nieuwe leverancier. Sony gaat bij de nieuwe iPhones een aantal – zo niet alle – onderdelen voor de nieuwe sensor leveren. Eerder zorgden Lumentum en Win Semi nog voor deze onderdelen.

Apple heeft waarschijnlijk voor Sony gekozen bij de productie van de nieuwe LiDAR-sensor om de scanner energiezuiniger te maken. De nieuwe onderdelen zorgen er namelijk voor dat de nieuwe sensor sneller en beter presteert, maar ook minder energie verbruikt dan de oude LiDAR-scanner. Hierdoor gaat jouw iPhone-batterij weer wat langer mee.

Meer weten over de iPhone 15 Pro (Max)?

De iPhone 15-reeks laat nog even op zich wachten, maar bijna dagelijks lekken er nieuwe details uit over de nieuwe iPhones. Lees bijvoorbeeld in welke kleuren de nieuwe iPhones uitgebracht worden. Meer weten? Check dan alle geruchten over de iPhone 15 en lees wat we tot nu toe weten over de iPhone 15 Ultra.

