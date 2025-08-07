In iOS 26 krijgen je AirPods een upgrade. Apple geeft het lichtje in de oplaadcase een nieuwe kleur. Maar wat betekent het?

Het lichtje van je AirPods krijgt binnenkort een nieuwe kleur

Apple heeft in bèta 5 van iOS 26 het lampje van je AirPods een kleine upgrade gegeven. De AirPods-oplaadcase gebruikte altijd een oranje lampje wanneer de case aan het opladen was, en een groen lampje wanneer hij volledig is opgeladen.

Heb je de oplaadcase open staan (en de AirPods zitten erin), dan betekent een groen lampje dat de AirPods volledig zijn opgeladen. Krijg je een oranje lampje? Dan is er minder dan één volledige lading over.

In bèta 5 van iOS 26 (en met de nieuwe firmware van de AirPods) komt daar een nieuwe kleur bij. In de beschrijving staat dat de oplaadcase nu duidelijker aangeeft wat de oplaadstatus is. En dat je een melding krijgt wanneer het tijd is om op te laden

Hierboven zie je een uitleg met de verschillende kleuren. Het is nog niet helemaal duidelijk wat welke kleur precies is, maar waarschijnlijk betekent groen volledig opgeladen. Geel geeft aan dat de case aan het opladen is, en oranje zegt dan dat het tijd word om op te laden. Het zou ook kunnen dat het oranje lampje voortaan zichtbaar is wanneer je de case dicht heb zitten.

Welke AirPods de nieuwe kleur van het lichtje krijgen is nog niet bekend. We verwachten dat het bij de AirPods Pro, AirPods Pro 2 en de AirPods 4 in ieder geval gaat komen.

AirPods te oud? Dit zijn de beste AirPods van dit moment

Heb je nog oudere AirPods en wil je eigenlijk nieuwe? Dan sta je nu voor de keuze tussen de AirPods Pro 2 en de AirPods 4 (met of zonder ruisonderdrukking). De Pro 2 is wat duurder, maar die klinken ook een stukje beter dan de AirPods 4.

Wil je geen siliconen dopjes en toch ruisonderdrukking? Dan moet je bij de AirPods 4 met ruisonderdrukking zijn. Hoef je helemaal geen ruisonderdrukking? Dan zijn de AirPods 4 zonder noisecancelling de beste voor jou.