Lichtgevend Apple-logo op MacBook komt misschien terug

We hebben al een tijdje geen MacBook met lichtgevend Apple-logo meer gezien. Mis je het iconische logo ook zo erg? Dan hebben we goed nieuws!

Lichtgevend Apple-logo op MacBook

Lang geleden (ergens eind 1999) was de Powerbook G3 de eerste laptop van Apple met een lichtgevend logo. Jarenlang is het lichtje in de behuizing een kenmerk geweest van menig Mac-laptop.

Tot in 2015 de 12 inch-MacBook verscheen. Het was op dat moment de dunste laptop die Apple ooit had gemaakt. Het was een hit, maar er was wel iets belangrijks verdwenen. Het lichtgevend Apple-logo was er niet meer.

De reden? Waarschijnlijk om de stevigheid van de behuizing te waarborgen en een meer moderne look. Ook had een doorzichtig logo in een dunne behuizing het probleem dat je op het beeldscherm het logo kon zien, wanneer je op een heldere dag buiten zat.

Toch missen veel mensen het oplichtende logo. Er zijn zelfs verschillende tutorials op internet te vinden die laten zien hoe je een oplichtend logo weer terugkrijgt. Dit is echter niet zonder de nodige risico’s. Voor de mensen die maar al te graag het oplichtende logo weer terug zien keren is er nu een sprankje hoop.

Nieuw patent laat lichtgevend logo terugkeren

De website PatentlyApple heeft een patent van Apple gevonden dat vorige week is gepubliceerd. Hierin is te lezen dat op de achterkant van ‘een toekomstig elektronische apparaat’ een logo geplaatst kan worden. Dit logo kan over achtergrondverlichting beschikken.

Daarnaast wordt de overige hardware afgeschermd met reflecterend materiaal. De website vertelt wel dat dit een nieuw patent is en niet een aanpassing is op het originele patent van het lichtgevend Apple-logo op de MacBook. Het lijkt erop dat Apple een manier heeft gevonden om het lichtgevend Apple-logo weer terug te laten keren in een MacBook.

