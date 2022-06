‘Levertijden MacBook Air lopen op: nieuw model komt eraan’

De levertijden van Apples huidige MacBook Air lopen flink op. Betekent dit dat we tijdens het WWDC een nieuw model gaan zien?

Apple kondigt MacBook Air 2022 aan tijdens WWDC

Op 6 juni is het zover! We weten al dat Apple die dag iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9 en MacOS 13 aankondigt. Van een aantal andere zaken zijn we nog niet zo zeker. Er gaan al maandenlang geruchten over een nieuwe MacBook Air met een opgefrist ontwerp. Wat blijkt? De huidige MacBook Air is sinds deze week enorm lastig te verkrijgen. Dat betekent dat de voorraden opraken en Apple hoogstwaarschijnlijk erg snel een nieuwe versie van de laptop aankondigt.

Het oplopen van de levertijden op Apples website wees in het verleden al vaker op de komst van een nieuw apparaat. De fabrikant wil natuurlijk zo weinig mogelijk ‘oude’ laptops overhouden zodra het een nieuw model lanceert. Daarom schaalt Apple de productie vroegtijdig af en lopen de levertijden vlak voor de aankondiging van een nieuw apparaat flink op.

Apple kampt echter met leveringsproblemen vanwege de aanhoudende lockdowns in China. Vooral de nieuwste 14 inch- en 16 inch-MacBook Pro’s worden hierdoor geraakt. Wellicht is nu ook de MacBook Air de pineut en lopen de levertijden daarom op. We zetten onze zinnen echter op een nieuw model, dat is een stuk leuker.

Meer over de nieuwe Apple-laptop

Er is al een hoop bekend over de geüpdatete MacBook Air. Volgens bekende Apple-analist Mark Gurman krijgt de MacBook Air 2022 een nieuwe M2-chip onder de motorkap. Deze is vooral op gpu-gebied een stukje krachtiger dan de M1-chip. De huidige MacBook Air heeft een grafische chip met zeven of acht kernen. De nieuwe M2 krijgt er volgens Gurman negen of tien.

Ook krijgt de laptop een geheel nieuw ontwerp – mits we de geruchten mogen geloven. Het apparaat krijgt schijnbaar witte schermranden en een notch. Ook verwachten we een aluminium behuizing in meerdere kleuren, zoals groen, blauw, roze en zilver.

Maandag weten we gelukkig meer. Vanaf 19:00 uur gaat het Apple-event beginnen en is live te volgen op YouTube. Geen tijd of zin om te kijken, maar wil je wel op de hoogte zijn van de aankondigingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, download de gratis app en houd onze website in de gaten!