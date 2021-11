‘Apple verlaagt iPad-productie om iPhone 13 te kunnen leveren’

Voor het eerst lijken ze ook de iPhone te raken: de wereldwijde chiptekorten. Het bedrijf zou inmiddels zelfs de iPad-productie hebben verlaagd om voldoende chips voor de iPhone 13 te kunnen leveren.

Lees verder na de advertentie.

iPhone 13 chiptekort

Door de chiptekorten hebben de nieuwste iPhone 13-modellen en Apple Watch Series 7 wereldwijd zeer weinig voorraad. Om te zorgen dat de levertijd van de nieuwste vlaggenschepen niet al te veel oploopt, heeft Apple de iPad-productie teruggeschroefd.

Dit meldt het doorgaans goed geïnformeerde Nikkei Asia op basis van bronnen binnen de toeleveringsketen van Apple. Apple zou de iPad-productie in de afgelopen twee maanden met liefst 50 procent hebben verlaagd. Ook oudere iPhone-modellen worden nu minder vaak gemaakt, om prioriteit te geven aan de nieuwste iPhone 13-familie.

Lange levertijden voor iPad

De iPhone en iPad delen veel vergelijkbare componenten, waaronder de processor en andere interne onderdelen. De keuze om de nieuwste telefoons voorrang te geven is niet verrassend. De iPhone is de belangrijkste inkomstenbron voor Apple – veel belangrijker dan de iPad.

Het betekent wel dat je daardoor mogelijk langer moet wachten op het ontvangen van de iPad. Bij de nieuwste iPad 2021 en iPad mini 2021 is de levertijd opgelopen tot december, zo is te zien op de website van Apple. De iPhone 13-modellen heb je een stuk sneller in huis: vaak al binnen een week. Bij de geavanceerdere iPhone 13 Pro (Max) is de levertijd vaak wat langer.

Eerder waarschuwde Apple dat de producten tijdens de kerstperiode te maken krijgen met lange levertijden, waaronder de iPhone, iPad en Mac. Het bedrijf moedigde klanten daarom aan om dit jaar vroeg te shoppen voor de feestdagen.

Sneller via webshops

In de Apple Store is de levertijd van de iPads dus flink opgelopen, maar bij sommige webshops heb je de iPad 2021 of iPad mini 2021 na het bestellen al binnen 24 uur in huis. Welke webshops dat zijn, zie je in onze iPad 2021 prijsvergelijker en iPad 2021 prijsvergelijker.

Apple iPad 2021 prijzen vergelijken Bekijk product Nieuw v.a. € 389,- Vergelijk prijzen