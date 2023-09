iOS 17: dit zijn de drie leukste functies van de update

De nieuwste versie Apple’s besturingssysteem is nu beschikbaar voor alle recente iPhones. Wij vertellen wat de drie leukste functies van iOS 17 zijn die je eigenlijk meteen moet uitproberen.

De drie leukste functies van iOS 17

Wanneer je iOS 17 op je iPhone hebt staan, lijkt er op het eerste gezicht niet heel veel veranderd. Maar niets is minder waar, want iOS 17 brengt een behoorlijk aantal nieuwe functies zich meer. Hieronder lees je wat de drie leukste functies in iOS 17 zijn.

Nieuwe functie voor AirDrop: NameDrop

In iOS 17 krijgt AirDrop een toffe nieuwe feature genaamd NameDrop. Hiermee kun je super makkelijk contactgegevens delen. Het enige wat je moet doen, is je eigen iPhone en de andere iPhone of Apple Watch vlak bij elkaar houden.

Namedrop is ontzettend handig, maar wat de functie stiekem echt leuk maak is de toffe animatie die je te zien krijgt als je twee iPhones bij elkaar houdt. Er verschijnt dan een soort golfbeweging op het scherm van beide smartphones.

Stand-by: maak van iPhone een slimme wekkerradio

Een andere gloednieuwe functie in iOS 17 is de modus ‘Stand-by’. Hiermee maak je van je iPhone een soort van slimme wekkerradio. Om de functie te gebruiken moet je de iPhone aan de stroom hangen en dan een kwartsslag draaien (en dus horizontaal neerzetten).

Vervolgens wacht je nog even af en op het scherm verschijnen dan automatisch de ingestelde widgets. Maar je kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen om je favoriete foto’s te laten zien (als een soort digitaal fotolijstje) of de Spotify-app. Al met al maakt dit Stand-by een van de leukste, nieuwe functies van iOS 17.

Huisdieren herkennen

Wanneer je veel foto’s maakt, weet je inmiddels dat je iPhone vrijwel automatisch gezichten kan herkennen. Door steeds meer foto’s te maken kan je iPhone dan specifieke personen herkennen op je shots, en die in een eigen personen-album plaatsen.

Met iOS 17 werkt deze functie ook met huisdieren, in ieder geval met katten en honden. De functie werkt ook echt heel goed, en je iPhone kan prima specifieke honden- of katten uit elkaar houden. De foto’s worden dan in een eigen album geplaatst en je hebt dan altijd razendsnel toegang tot foto’s van je trouwe viervoeter.

Deze speciale albums vind je in de app Foto’s. Tik onderaan op ‘Albums’ en ‘Personen en huisdieren’. Vervolgens tik je een van de albums aan. Wanneer je de functie voor de eerste keer gebruikt, kan het zijn dat je nog niet genoeg foto’s hebt. Daarnaast moet je de desbetreffende album ook nog even de naam van je huisdier geven voor het beste resultaat.

