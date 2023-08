iPhone 15 krijgt geen leren hoesjes van Apple (en dat is jammer)

Diverse geruchten zeggen dat Apple geen nieuwe leren hoesjes voor de iPhone 15 uit gaat brengen. Maar wat dan wel?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Geen leren hoesjes voor de iPhone 15 van Apple

Volgens verschillende geruchten is Apple niet van plan om leren hoesjes voor de iPhone 15 uit te brengen. Volgens de Twittergebruiker DuanRui was de iPhone 14 de laatste die de leren hoesjes heeft gekregen.

Er is verder niet veel informatie bekend over dit gerucht. Maar ShrimpApplePro en 9to5Mac zeggen dat ze dezelfde geruchten uit andere bronnen hebben gehoord. Het lijkt er dus op dat er echt geen leren hoesjes voor de iPhone 15 meer gaan komen.

Het zou wel jammer zijn als Apple inderdaad stopt met het aanbieden van leren hoesjes. Daarom hebben wij vijf redenen onder elkaar gezet waarom de leren hoesjes van de iPhone stiekem best fijn zin.

Luxueuze uitstraling: leren hoesjes zien er elegant en stylish uit;

Bescherming: leren hoesjes bieden goede bescherming tegen krassen, stoten en lichte vallen;

Comfortabel in gebruik: leer heeft een soepel gevoel en je iPhone ligt daardoor fijn in je hand;

Uniek patina: na verloop van tijd heeft leer een uniek patina, wat het hoesje een eigen karakter geeft;

Textuur en grip: Het leer zorgt voor een betere grip en voorkomt dat je iPhone uit je handen glipt.

Leren hoesjes voor de iPhone: sinds 2013

Apple heeft de leren hoesjes voor het eerst uitgebracht in 2013. Dat was nog ten tijde van de iPhone 5S (ken je die nog?). Bij elke nieuwe iPhone kwamen er nieuwe leren hoesjes, vaak met hun eigen specifieke kleuren. In al die jaren is er niet heel veel veranderd bij de hoesjes. Er kwamen aluminum knoppen en MagSafe verscheen, maar de hoesjes zien er nu nog steeds vrijwel hetzelfde uit.

Welke iPhone 15-hoesjes verwachten we wél

Hoewel dit het einde lijkt te beteken van de leren hoesjes (ook voor de iPhone 15), hoeft het natuurlijk niet te betekenen dat Apple met een alternatief komt. We kunnen ons bijvoorbeeld heel goed voorstellen dat Apple met een meer diervriendelijke oplossing komt, waarin geen leer verwerkt is.

