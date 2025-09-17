Vind je de leesbaarheid in iOS 26 niet goed? Zo los je dat op!

Het nieuwe Liquid Glass in iOS 26 ziet er prachtig uit, maar het komt de leesbaarheid niet ten goede. Heb je er last van? Probeer deze optie!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo verbeter je de leesbaarheid in iOS 26

De besturingssystemen van Apple hebben sinds 15 september op alle apparaten een nieuwe look gekregen, met de welluidende naam ‘Liquid Glass‘. Hoewel veel mensen de nieuwe software mooi vinden, zijn er ook genoeg mensen die juist door het Liquid Glass-effect moeite hebben met de leesbaarheid in iOS 26. Gelukkig heeft Apple een instelling toegevoegd die je daarmee kan helpen. Die vind je door middel van de volgende stappen:

Open de app Instellingen op je iPhone; Tik op ‘Toegankelijkheid’; Tik op ‘Weergave en tekstgrootte’; Schakel de optie ‘Maak minder doorzichtig’ in.

Meer zoals iOS 18

De schakelaar ‘Transparantie verminderen’ verbetert het contrast in iOS 26 door de doorzichtigheid van alle elementen te verlagen. In wezen maakt de functie verschillende aspecten van het Liquid Glass-ontwerp ‘minder liquid’, waardoor de leesbaarheid van tekst in iOS 26 in veel gevallen een flink stuk wordt verbeterd. Het design van iOS 26 wordt zeker niet helemaal veranderd, maar de Liquid Glass-elementen zien er in ieder geval wel meer uit zoals je gewend bent van iOS 18.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De tijd zonder glas-effect

Vind je de tijd op het vergrendelscherm ook niet duidelijk genoeg in iOS 26? Dan kun je het glas-effect ervan uitschakelen. De tijd wordt in iOS 26 dan ook minder doorzichtig, wat de leesbaarheid ervan verbetert. Dit doe je als volgt:

Druk lang op het vergrendelscherm en tik op ‘Pas aan’;

Tik op de tijd;

Beneden tik je op de optie ‘Effen’;

Sluit het venster met het kruisje;

Tik rechtsboven op ‘Gereed’.

Wil je altijd op de hoogte blijven van alle hard- en software die Apple uitbrengt? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!