Wil je graag een nieuwe iPhone, MacBook of iPad, maar wil je er niet teveel voor betalen? Ga dan voor refurbished! Dat is namelijk een stuk voordeliger en ook nog eens heel duurzaam.



Refurbished Apple-producten van leapp

Omdat de producten helemaal worden gecontroleerd en eventueel worden voorzien van nieuwe onderdelen werkt het weer als nieuw, maar worden ze dus ook hergebruikt. Dat is niet alleen goedkoper, maar ook een stuk duurzamer dan het kopen van een nieuw product.

Omdat leapp gebruikte producten en onderdelen inkoopt en refurbisht, gaat de productie van nieuwe apparaten omlaag. Dat betekent dus ook minder uitstoot van fabrieken en minder gebruik van grondstoffen. Dat is natuurlijk goed voor de aarde. Op de website van leapp wordt uitgelegd hoe gebruikte producten worden gerefurbished en hoe dat bijdraagt aan de planeet.

Refurbished Keurmerk

Twijfel je of refurbished Apple-producten het nog wel goed doen? Dat hoeft niet: refurbished is niet zoals tweedehands producten van een particuliere verkoper.

Bij een grote organisatie zoals Leapp krijg je gewoon garantie. Leapp heeft namelijk het Refurbished Keurmerk, wat betekent dat ze voldoen aan vier beloftes: hoge kwaliteit, twee jaar garantie, verschillende gradaties van conditie, en een financieel gezonde organisatie. De producten hieronder dragen dus ook allemaal dit keurmerk, waardoor je verzekerd bent van goede kwaliteit.

iPad Air 2 16GB

De iPad Air 2 werd in oktober 2014 gelanceerd en was met 6,1 millimeter dunner dan zijn voorganger. Ook is de iPad zo’n 40 procent sneller. Het scherm is uitstekend en de grafische prestaties zijn zeer indrukwekkend. Daarnaast heeft de iPad TouchID en Apple Pay, waardoor je online kunt betalen met je vingerafdruk. Vijf jaar later is de iPad Air 2 nog steeds een prima keuze. Apple verkoopt de tablet niet meer zelf, maar refurbished is deze toptablet nog uitstekend te verkrijgen.

iPad Air 2 vanaf 229 euro

iPhone 7

De iPhone 7 kwam bijna vier jaar geleden uit, maar is nog steeds een prima koop. Hij heeft exact hetzelfde design als zijn voorganger, de iPhone 6 en 6S, maar de koptelefoonaansluiting is sinds deze iPhone verdwenen. Vanaf de iPhone X werden de toestellen groter, maar de iPhone 7 is nog wat kleiner. Daardoor is het toestel erg handzaam. Qua prestaties is de iPhone er een stuk op vooruit gegaan vergeleken met zijn voorganger. De iPhone is stof- en waterdicht, heeft een grotere cameralens en een homeknop met Taptic Engine.

iPhone 7 vanaf 249 euro

MacBook Pro Retina



De MacBook Pro 13 inch is het kleine broertje van het 15 inch-model met bijna identieke specificaties. Met een 2,7GHz-chip (Intel Core i5) is de MacBook iets minder krachtig, maar als je geen zware programma’s erop draait is dat geen probleem. Het Retinascherm met een hoge resolutie van 2560 bij 1600 pixels zorgt daarnaast voor prachtige beelden. Deze MacBook heeft ook ingebouwde flashopslag. Dit is een stuk sneller dan de ‘normale’ harde schijf van de goedkopere MacBook. Ook fijn: de Mac draait nog gewoon op macOS Catalina, de meest recente software.

MacBook Pro Retina vanaf 899 euro