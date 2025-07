Apple verwijdert geliefde functie uit macOS – dit is er aan de hand

Gebruik jij dagelijks Launchpad op je Mac? Dan hebben we slecht nieuws: Apple haalt de functie binnenkort uit macOS. Wat je daarvan gaat merken – en wat er voor in de plaats komt – lees je hier op iPhoned.

Vaarwel Launchpad, welkom verandering

Met macOS Tahoe – de grote Mac-update die in september 2025 verschijnt – neemt Apple afscheid van een bekende functie: Launchpad. Het app-raster dat doet denken aan het thuisscherm van je iPhone of iPad, verdwijnt volledig uit het besturingssysteem.

Voor veel gebruikers is Launchpad hét startpunt om snel een app te openen. Je kunt het overzicht zelf indelen, apps groeperen en zo alles netjes houden. Het is zelfs mogelijk om vanuit hier apps te verwijderen – net als op een iPhone dus. Maar daar komt dus binnenkort een einde aan. In macOS Tahoe bestaat Launchpad niet meer.

Dit komt ervoor in de plaats

Apple laat je natuurlijk niet helemaal in de kou staan. In plaats van Launchpad komt er een nieuwe app met een wel héél originele naam: Apps. Dit is in feite een snelkoppeling naar het vernieuwde Spotlight-overzicht van je applicaties.

In dat nieuwe overzicht zie je je apps netjes per categorie, met bovenin een zoekbalk om snel iets terug te vinden. Groot verschil: je kunt de volgorde van je apps niet meer zelf bepalen. Ook opent het overzicht niet meer schermvullend, maar als een compact venster. Niet helemaal hetzelfde dus.

Alternatief: zo krijg je Launchpad-gevoel toch terug

Ben je toch gehecht aan het oude gevoel van Launchpad? Dan is er gelukkig een workaround. Je kunt de Apps-map van je Mac handmatig naar je Dock slepen. Die map vind je via de Finder-menubal: ‘Ga>Apps’. Als je de muis op de naam ‘Apps’ in de titelbalk houdt dan verschijnt een map die je kunt verslepen.

Sleep de map naar de rechterkant van het Dock, klik er met Ctrl op en kies voor ‘Raster’. Voilà: een soort mini-Launchpad binnen handbereik. Extra handig: je kunt mappen aanmaken om je apps te ordenen, en met Cmd+Plus-toets en Cmd+Min-toets pas je de grootte van de icoontjes aan.

Verborgen Launchpad

Launchpad is overigens nog steeds aanwezig in de bèta van Tahoe. Als je in Finder zoekt naar ‘Launchpad’ (via Cmd+F, dus niet via Spotlight), verschijnt er een Launchpad-icoon. Maar als je het opent, start je de nieuwe Apps-app. Als je op het pictogram klikt terwijl je de Control-toets ingedrukt houdt en ‘Toon in bovenliggende map’ selecteert, staat Launchpad grijs in de map Apps. Open je de Apps-map direct, zie je het niet. Deze verdwaalde app is overigens slechts een onzichtbare snelkoppeling om ervoor te zorgen dat alle verwijzingen naar Launchpad nu naar de nieuwe Apps-app gaan.

Wanneer komt macOS Tahoe?

Apple brengt macOS Tahoe naar verwachting in september 2025 uit. Behalve dat Launchpad verdwijnt, krijgt het systeem ook allerlei nieuwe functies en verbeteringen, inclusief het compleet nieuwe Liquid Glass-uiterlijk.