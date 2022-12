Nieuwe hack bij LastPass: zijn je wachtwoorden gelekt?

Wachtwoorden-app LastPass is weer de dupe geworden van een flinke hack. Zijn je wachtwoorden nog veilig of moet je nu meteen actie ondernemen?

LastPass-hack: zijn je wachtwoorden nog veilig?

De app LastPass is een makkelijke manier om al je wachtwoorden te beheren. Je hoeft zelf niet meer alle individuele wachtwoorden te onthouden en de app kan zelfs een supersterk wachtwoord voor je verzinnen. Handig toch?

Wanneer er echter een hack bij LastPass is geweest, wordt het gevaarlijk. Immers, als iemand toegang heeft tot je account zijn al je wachtwoorden in gevaar. Of toch niet?

Bij een recente hack van LastPass hebben kwaadwillenden toegang gekregen tot de cloudopslagdienst van een derde partij die LastPass gebruikt. Volgens het bedrijf kreeg de hacker toegang tot ‘bepaalde klantgegevens’.

We recently detected unusual activity within a third-party cloud storage service, which is currently shared by both LastPass and its affiliate GoTo. Customer passwords remain safely encrypted due to LastPass’s Zero Knowledge architecture. More info: https://t.co/xk2vKa7icq pic.twitter.com/ynuGVwiZcK — LastPass (@LastPass) November 30, 2022

Opvallend is dat de wachtwoorden-app ook al in augustus betrokken was bij een hack. Hier hadden kwaadwillenden door middel van een ontwikkelaarsaccount toegang gekregen tot de gegevens. Hierbij werden geen klantgegevens buitgemaakt, maar wel behoorlijk wat technische informatie.

LastPass wil verder geen duidelijkheid geven welke gegevens (of wachtwoorden) er zijn buitgemaakt bij de recente hack. Het bedrijf is op dit moment bezig met een onderzoek. Volgens LastPass zijn de wachtwoorden allemaal veilig versleuteld. Toch raden we je aan om het hoofdwachtwoord van je LastPass-account voor de zekerheid weer een keer te veranderen.

Overstappen van LastPass: dit zijn je opties

Wil je weg bij LastPass? Wij hebben de beste wachtwoorden-apps voor Apple-gebruikers getest. Hierbij is 1PassWord een van de bekendste. Deze heeft vergelijkbare opties met LastPass. Wil je meer weten over 1PassWord? Lees dan onderstaand artikel even door.

