LastPass stopt met Mac-app: dit zijn je alternatieven

LastPass, de handige wachtwoordmanager, stopt met de ondersteuning van de macOS-app. Gebruikers moeten vanaf 29 februari in hun browser naar LastPass. Dit zijn de alternatieven.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

LastPass macOS-app wordt niet meer ondersteund

LastPass laat aan zijn gebruikers weten dat de verandering wordt doorgevoerd omdat de wachtwoordbeheerder naar eigen zeggen ‘de beste gebruikerservaring wil bieden’. Met de veranderingen van Safari 12 in 2018 spoorde Apple ontwikkelaars aan om hun Mac-apps ook in de browser beschikbaar te maken. Dit was voor LastPass reden genoeg om de Mac-app helemaal niet meer te ondersteunen. De app is nog te gebruiken, maar zal vanaf 29 februari géén (beveiligings)updates meer krijgen.

LastPass gaat verder met een nieuwe Mac-versie die geen geïntegreerde app meer is, maar eentje die je ‘gewoon’ in de browser opent. Volgens LastPass is deze web-app gemaakt met dezelfde technologieën als hun andere LastPass-apps, waardoor het beter te onderhouden is.

De beste alternatieven

Dit betekent helaas wel dat de nieuwe app ook niet meer met Mac-technologie is gemaakt, en voor Mac-gebruikers er dus een stuk minder mooi uitziet en minder makkelijk in gebruik is. Tijd om op zoek te gaan naar een nieuw alternatief dus. Wij zetten vijf wachtwoordbeheerders met een macOS-app op een rij.

1. 1Password

1Password heeft een fijne macOS-app met een extensie voor Safari. Je krijgt toegang tot de kluis door middel van één hoofdwachtwoord. In de kluis vind je alle wachtwoorden voor je verschillende accounts. Deze kun je makkelijk ordenen zodat het overzichtelijk blijft.

Als je ergens een nieuw account aanmaakt, kun je met behulp van de Safari extensie een moeilijk wachtwoord invullen. Deze wordt dan opgeslagen in de kluis, zodat je het niet hoeft te onthouden. De app is 30 dagen gratis te gebruiken, daarna moet je en abonnement afsluiten voor ongeveer vier euro per maand.

1Password 7 - Password Manager AgileBits Inc. 6 (14 reviews) Gratis via App Store

2. Bitwarden

Ook Bitwarden is een fijne app waar je al je wachtwoorden veilig achter slot en grendel bewaart. De app heeft een extensie voor alle grote webbrowsers. Hierdoor kan je makkelijk voor ieder account een ander wachtwoord aanmaken, wat veel veiliger is dan één wachtwoord voor alles.

Ook hier is de kluis versleuteld. De app synchroniseert tussen al je apparaten, waardoor het makkelijk is om op zowel je Mac als iPhone ergens in te loggen. De kluis is beveiligd met encryptie, waardoor niemand anders je wachtwoorden zomaar kan lezen.

Bitwarden 8bit Solutions LLC 10 (5 reviews) Gratis via App Store

3. Dashlane

Dashlane is een gebruiksvriendelijke app die al je wachtwoorden beheert. Het is veilig, maar de app maakt het ook gemakkelijk om wachtwoorden op een veilige manier te delen. Daarnaast kun je een tweede beschermingslaag toevoegen door middel van tweestapsverificatie.

De app geeft je ook waarschuwingen wanneer je gegevens mogelijk zijn gehackt, of als er een beveiligingslek is. De app is in principe gratis; de eerste 30 dagen kun je gratis gebruikmaken van het premium-abonnement. Daarna kies je of je voor een betaald abonnement of de gratis versie gaat.

Dashlane Dashlane Gratis via App Store

4. mSecure

De wachtwoordbeheerder mSecure is een populaire app en makkelijk in gebruik. De app is gratis te gebruiken, al krijg je natuurlijk wat extra functies als je een betaald abonnement neemt. In de gratis versie kun je een onbeperkt aantal wachtwoorden opslaan en genereert de app zelf sterke wachtwoorden.

Met de Pro-versie kun je al je apparaten synchroniseren en wordt ook Touch ID en Face ID ondersteund. Dat is natuurlijk erg handig, want dan hoef je niet één wachtwoord meer te onthouden. Daarnaast kun je met een abonnement de wachtwoordbeheerder ook op je Apple Watch gebruiken.

mSecure - Password Manager mSeven Software, LLC 10 (41 reviews) Gratis via App Store

5. Enpass

Enpass is helemaal gratis en eenvoudig in gebruik. Naast je wachtwoorden sla je ook je bankrekening en creditcardgegevens veilig op in de kluis. De app is ook offline te gebruiken op verschillende apparaten. Daarnaast wordt Touch ID ondersteund.

Doordat je met meerdere kluizen kunt werken, is het ook mogelijk om het samen met familieleden te gebruiken. Het is makkelijk te synchroniseren met iCloud, Google Drive en soortgelijke opslagdiensten. Ook kun je wachtwoorden uit en andere software, zoals LastPass, gemakkelijk importeren naar Enpass.

Enpass - Password Manager Enpass Technologies Inc. 10 (1 reviews) Gratis via App Store

Meer veiligheidstips

Wil je weten hoe je nog meer je wachtwoorden zo veilig mogelijk kan maken? Op iPhoned lees je regelmatig handige tips. Zo geven we bijvoorbeeld de beste tips om een sterk wachtwoord in te stellen of leggen we uit hoe je een alfanumeriek wachtwoord instelt op iPhone. Ook leggen we uit hoe je makkelijk en veilig je wifi-wachtwoord deelt.

Lees het laatste nieuws over Apple