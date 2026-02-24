Deze langverwachte functie komt met iOS 26 eindelijk naar je iPhone

Apple voegt met de komst van iOS 26.4 bèta 2 eindelijk een langverwachte functie toe op je iPhone die communiceren een stuk veiliger maakt.

Deze langverwachte functie komt naar je iPhone

iOS 26.4 bèta 2 wordt momenteel uitgerold voor ontwikkelaars en bevat eindelijk een langverwachte functie voor je iPhone. We hebben het over ondersteuning van versleutelde RCS-berichten.

Toen Apple onlangs iOS 26.4 bèta 1 uitbracht, werd er al ondersteuning toegevoegd voor het testen van RCS-versleuteling, maar alleen voor berichten tussen iPhones onderling. In iOS 26.4 bèta 2 breidt Apple de ondersteuning uit naar berichten tussen iPhones en Android-apparaten.

RCS-versleuteling

Ondersteuning voor het testen van RCS-versleuteling wordt geleidelijk uitgerold naar iPhone-gebruikers met iOS 26.4 bèta 2. Android-gebruikers moeten de nieuwste bètaversie van de Google Berichten-app hebben geïnstalleerd. Let op: de beschikbaarheid varieert ook per provider. Het kan dus zijn dat je de langverwachte nieuwe functie niet ziet, ook al heb je iOS 26.4 bèta 2 geïnstalleerd.

In elk ander geval staat er na de update een nieuwe schakelaar in de Instellingen. Deze staat als het goed is standaard ingeschakeld en vind je op de volgende plek:

Open de app Instellingen en tik op ‘Apps’; Tik op ‘Berichten’; Tik op ‘RCS-berichten’; Zoek naar ‘End-to-End Encryption (Bèta).

Apple heeft ook de interface van de Berichten-app bijgewerkt om deze wijzigingen door te voeren. Wanneer je voortaan iemand een bericht stuurt met RCS-versleuteling ingeschakeld, zie je een nieuw slotpictogram in de chat. Android-gebruikers zien in hun chats hetzelfde slotpictogram.

Nog niet in iOS 26.4

De langverwachte functie RCS end-to-end-encryptie komt helaas niet beschikbaar als onderdeel van iOS 26.4. Het is dus alleen opgenomen in deze bètaversie voor testdoeleinden. Apple zegt dat de functie wel beschikbaar komt in een toekomstige iOS 26-update.

Apple voegde voor het eerst RCS-ondersteuning toe aan de iPhone met de komst van iOS 18.1, waardoor zaken als typindicatoren en leesbevestigingen werden toegevoegd aan berichtenverkeer tussen iPhone- en Android-gebruikers. Afgelopen maart kondigde Apple zijn plannen aan om ondersteuning voor end-to-end-versleuteling voor RCS-berichten toe te voegen.