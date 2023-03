Ga op ontdekkingsreis in Apple Kaarten met de Landmarks-app

In Apple Kaarten vind je honderden toffe bezienswaardigheden. Met de Landmarks-app bekijk je al deze toffe 3D-gebouwen achter elkaar op je iPhone, iPad of Mac.

Ontdekkingsreis in Apple Kaarten: met de Landmarks-app

Sinds iOS 15 is Apple Kaarten steeds beter geworden. Twee jaar geleden is Apple ook begonnen met het introduceren van gedetailleerde modellen van bezienswaardigheden in hun Kaarten-app. Tegenwoordig zijn er in verschillende landen deze toffe 3D-modellen te zien. Jammer genoeg zijn er nog geen gedetailleerde gebouwen in Nederland te bekijken.

Toch is het leuk om eens te kijken wat er allemaal te zien is in Apple Kaarten. Dat moeten ook André Baev en Simon Gardinier gedacht hebben toen ze de Landmarks-app maakten. Met deze Landmarks-app hoef je niet meer in Apple Kaarten te zoeken om de bezienswaardigheden te bekijken.

Landmarks: Famous Sights in 3D

De app is beschikbaar voor de iPhone, iPad, Mac en Apple TV. Je hebt er wel een iPhone met een A12-chip (of een Mac met M1) of hoger voor nodig om de bezienswaardigheden te bekijken.

De app heeft een handig lijstje met alle landmarks in Apple Kaarten. Door te tikken op het pijltje linksboven, krijg je een lijst met landen te zien. Onder elk land zie je meteen in welke plaatsen en hoeveel bezienswaardigheden er te checken zijn. Opvallend is dat in San Francisco de meeste landmarks te vinden zijn. In Europa heeft Parijs het hoogste aantal 3D-modellen in de Landmarks-app.

Wanneer je de app hebt geopend tik je op een van de plaatsnamen en de eerste landmark wordt meteen geopend. Je kunt in- en uitzoomen en naar de volgende bezienswaardigheid skippen met de pijltjestoetsen.

Door op het pijltje rechtsboven te tikken krijg je een lijst met alle bezienswaardigheden in de stad. Door omhoog te swipen krijg je overigens een klein menu met een paar extra instellingen.

