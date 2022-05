‘Lancering Apple AR/VR-headset dichterbij: eind dit jaar’ (maar niet voor jou)

De lancering van de Apple AR/VR-headset is weer een stapje dichterbij. Afgelopen week is de AR/VR-headset aan de bestuursleden van Apple getoond. Een release zit er nu echt aan te komen. iPhoned vertelt je meer.

Lancering Apple AR/VR-headset dichterbij

Apple heeft afgelopen week de AR/VR-headset aan de bestuursleden laten zien. Dat betekent dat de speciale headset al in een vergevorderd stadium is en een release niet heel lang meer op zich laat wachten. Ook bij de ontwikkeling van het besturingssysteem (dat waarschijnlijk ‘RealityOS’ of rOS gaat heten) heeft Apple een tandje bijgezet.

Volgens Bloomberg kunnen we de AR/VR-headset nu eind dit jaar verwachten. Maar jammer genoeg moeten consumenten nog wat langer geduld hebben. Een algemene release komt waarschijnlijk pas in 2023.

Veel problemen tijdens de ontwikkeling

Apple is al jaren bezig met de ontwikkeling van de AR/VR-headset. Volgens verschillende geruchten was Apple al van plan om de headset al in 2019 (het jaar dat de iPhone 11 verscheen) uit te brengen. Maar elk jaar liep het bedrijf uit Cupertino tegen problemen aan.

Oververhitting en fouten in de software zijn slechts enkele voorbeelden van zaken die eerst opgelost moesten worden. Hierdoor is de datum al een paar keer verder naar achteren geschoven.

Apple AR/VR-headset: wat zit er onder de motorkap?

De headset krijgt volgens de geruchten een ‘innovatieve weergaveconfiguratie’, bestaande uit twee micro-oled-schermen en vijftien cameramodules. Verder kan de headset je ogen volgen en ondersteunt hij verschillende handgebaren. De AR/VR-headset heeft (net als onder andere de AirPods 3) ondersteuning voor ruimtelijke audio. Verder beschikt hij over de rekenkracht die vergelijkbaar is met die van de M1-processor van de Mac en het switchen tussen VR en AR zou naadloos werken.

Toekomstplannen

En verder in de toekomst? Naar verwachting zal Apple na de release een tweede generatie van de AR/VR-headset presenteren. Vervolgens komt ook de AR-bril eraan, die ergens in 2024 uit moet komen.

Het is alweer zeven jaar geleden dat Apple een groot en écht nieuw product lanceerde. Dit was de Apple Watch in 2015. Nu de lancering van de AR/VR-headset dichtbij komt, zal de headset deze kroon eindelijk kunnen overnemen.

Wil je op de hoogte blijven van de geruchten over de Apple-headset? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.