Laatste iPhone 17 geruchten: dit zijn álle nieuwe iPhone-functies

Het is bijna tijd voor het iPhone 17-event! Benieuwd wat je kunt verwachten? Dit zijn alle last-minute geruchten over de iPhone 17.

iPhone 17-event

De iPhone 17 verschijnt binnenkort! Apple moet de toestellen nog aankondigen, maar geruchten hebben inmiddels veel over de iPhones verklapt. Het is de verwachting dat Apple dit jaar opnieuw vier smartphones uitbrengt, al wordt de line-up wel anders dan de afgelopen jaren. Dit jaar staan de iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max op de planning. Benieuwd wat je kunt verwachten? Dit zeggen álle last-minute geruchten over de iPhone 17!

1. iPhone 17

Volgens geruchten krijgt de iPhone 17 vooral onder de motorkap een aantal belangrijke veranderingen. De telefoon draait op de A19-chip, die sneller en energiezuiniger is dan de huidige A18-chip. Meer veranderingen zien we bij het scherm van de telefoon, want de iPhone 17 krijgt een groter 6,3-inch display. Dit scherm beschikt voor het eerst over ProMotion, waardoor always-on dit jaar voor het eerst naar de reguliere iPhone komt.

Bij de frontcamera zien we eveneens een belangrijke verandering, want dit wordt een 24-megapixelcamera. Alle recente iPhones beschikken nog over een 12-megapixelcamera, dus je kunt met de iPhone 17 foto’s en video’s in veel hogere kwaliteit maken. In het ontwerp van de iPhone 17 zien we vermoedelijk weinig veranderingen, de actieknop en cameraregelaar keren weer terug. Bij de iPhone 17 kun je naar verluidt kiezen voor de kleuren zwart, wit, grijs, groen, paars en lichtblauw.

2. iPhone 17 Air

De opvallendste iPhone van dit jaar is zonder twijfel de iPhone 17 Air. Apple brengt dit jaar geen iPhone 17 Plus uit, in plaats daarvan verschijnt de iPhone 17 Air. De telefoon wordt véél dunner dan de huidige modellen, met een ‘dikte’ van slechts 5,5 millimeter. Ter vergelijking: de iPhone 16 heeft een dikte van 7,8 millimeter. Bij de iPhone 17 Air zien we waarschijnlijk dezelfde A19-chip als bij de iPhone 17, al gaan er ook geruchten dat Apple voor de A19 Pro-chip kiest bij het toestel.

In de dunnere behuizing met een 6,6-inch scherm is minder ruimte voor onderdelen, waardoor de iPhone 17 Air slechts één camera aan de achterzijde heeft. Dat is een 48-megapixelcamera, aan de voorzijde heeft de iPhone 17 Air vermoedelijk een 24-megapixelcamera. Daarnaast krijgt de dunste iPhone ooit ook een beeldscherm met ProMotion, dat ondersteuning voor always-on biedt. De verwachte kleuren bij de iPhone 17 Air zijn zwart, wit, lichtblauw en lichtgoud.

3. iPhone 17 Pro

Bij de iPhone 17 Pro worden grote veranderingen verwacht. Volgens geruchten krijgt de iPhone 17 Pro niet alleen onder de motorkap nieuwe functies, maar past Apple het ontwerp van het toestel ook aan. Apple neemt afscheid van de titanium behuizing dat we bij de iPhone 16 Pro (Max) zien en kiest in plaats daarvan voor een aluminium afwerking. Dat heeft te maken met het camera-eiland, dat veel breder wordt bij de iPhone 17 Pro. De telefoon beschikt over een 6,3-inch scherm.

Het camerasysteem van de iPhone 17 Pro gaat eveneens op de schop, want de telefoon krijgt maar liefst drie 48-megapixelcamera’s. De telelens wordt voor het eerst een 48-megapixelcamera, waarmee je naar verluidt nog verder kunt inzoomen. Aan de voorzijde krijgt de smartphone een 24-megapixelcamera, net als de iPhone 17 (Air). De iPhone 17 Pro draait op de geavanceerde A19 Pro-chip en is waarschijnlijk beschikbaar in een zwarte, witte, grijze, donkerblauwe en oranje uitvoering.

4. iPhone 17 Pro Max

De iPhone 17 Pro Max krijgt in grote lijnen dezelfde functies als de iPhone 17 Pro. Bij de grootste en geavanceerdste iPhone van 2025 zien we hetzelfde bredere camera-eiland als bij de iPhone 17 Pro. Dit camera-eiland gaat bij de iPhone 17 Pro Max gepaard met een nieuwe camerafunctie, want je kunt verder inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Het is de verwachting dat je met de iPhone 17 Pro Max minstens 8x kunt inzoomen met de verbeterde 48-megapixel telelens.

Het is nog onduidelijk of Apple deze nieuwe camerafunctie alleen naar de iPhone 17 Pro Max brengt, of ook naar de iPhone 17 Pro uitbreidt. Hierover gaan wisselende geruchten, waardoor de kans bestaat dat je alleen met de iPhone 17 Pro Max tot 8x kunt inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Andere functies bij de iPhone 17 Pro Max zijn een A19 Pro-chip, 6,9-inch scherm en 24-megapixel frontcamera. Je kunt bij de iPhone 17 Pro Max kiezen uit de kleuren zwart, wit, grijs, donkerblauw en oranje.

Release van de iPhone 17

Alle iPhone 17-modellen worden voorzien van meer camerafuncties én een nieuwe processor, mits deze geruchten kloppen. Apple presenteert de iPhone 17-serie op dinsdag 9 september 2025 om 19.00 uur (Nederlandse tijd). Die avond weten we zeker welke functies naar de nieuwe iPhones komen en hoe duur ze worden. Wil je niks van het evenement missen? Kijk dan live met ons mee naar het evenement, zodat je de iPhone 17 als eerste ziet:

Ben je enthousiast over de iPhone 17 en ga je binnenkort een nieuwe iPhone kopen? In dat geval moet je nog even wachten, want de officiële verkoop van de iPhone 17 begint komende vrijdag. Vanaf vrijdag 12 september 2025 kun je de nieuwe iPhones bestellen, een week later liggen ze in de winkels. Wil je geen enkele aankondiging van Apple missen? Schrijf je dan voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft over de iPhone 17: