Kuo: ‘gloednieuwe 15 inch-MacBook krijgt M2- én M2 Pro-optie’

Apple komt ergens in 2023 met een nieuwe 15 inch-MacBook. De laptop zou in verschillende varianten op de markt komen. Meer weten? Lees snel verder!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

MacBook met groot 15 inch-scherm op komst

Apple werkt volgens meerdere bronnen aan een 15 inch-MacBook. Geen Pro, geen Air – nee, gewoon een ‘MacBook’. Dat meldt nu ook Ming-Chi Kuo, een van de bekendste en meest betrouwbare Apple-analisten van dit moment. Kuo stelt dat Apple in de eerste helft van 2023 begint met de massaproductie van het apparaat, dat vervolgens in het derde kwartaal op de markt moet komen.

De nieuwe 15 inch-MacBook krijgt volgens Kuo verschillende varianten met uiteenlopende chips. Zo zou het instapmodel een M2-chip krijgen, die we ook kennen van de meest recente MacBook Air. Er komt echter ook een versie met de nog onaangekondigde (maar veel krachtigere) M2 Pro-chip. Dit high-end model zou opladen met een snelheid van 67 Watt, terwijl het goedkopere M2-model ‘slechts’ een 35 Watt-lader ondersteunt.

Kuo heeft echter nog niets vernomen van een nieuwe 12 inch-MacBook. Apple verkocht al eerder een MacBook met een 12 inch-scherm, maar deze werd in 2018 van de markt gehaald. Het lijkt erop dat de fabrikant geen plannen heeft om deze laptop een tweede kans te geven.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wordt het misschien toch een grotere MacBook Air?

Er is nogal wat onenigheid over de naam van de 15 inch-laptop. Zo spreken verschillende bronnen over een 15 inch-versie van de MacBook Air. Kuo noemt het apparaat nu simpelweg ‘MacBook’, dus hiermee lijkt het erop dat Apple van plan is om de oude MacBook-lijn nieuw leven in te blazen. De oorspronkelijke MacBook werd verkocht tot en met 2019. Wellicht worden deze nieuwe MacBooks een stukje goedkoper dan de Pro- en de Air-modellen.

Ook zou het nog kunnen dat Apple een geheel nieuwe naam voor deze MacBook in gedachten heeft. Hierover is echter nog niks bekend. De kans is groot dat we hier pas achterkomen als de fabrikant zijn nieuwe 15 inch-laptop officieel aankondigt.

Wil je geen enkel Apple-gerucht missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, download de gratis app en houd onze website in de gaten!