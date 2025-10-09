Krassen op de iPhone 17: Apple heeft (eindelijk) een oplossing 

De iPhone 17-serie blijkt heel gevoelig voor krassen, maar Apple heeft daar nu eindelijk een oplossing voor bedacht. Zo ziet die eruit!

Krassen op de iPhone 17

De iPhone 17-serie ligt bijna een maand in de winkels, maar had vrijwel direct na de release al te maken met een probleem. De behuizing van de iPhone Air, iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max blijkt enorm gevoelig voor krasjes. Bij testmodellen van deze toestellen waren de eerste krassen al zichtbaar, toen ze pas enkele uren in de winkels lagen. Apple kwam niet lang daarna met een reactie op de krassen van de iPhone 17-serie.

Volgens het bedrijf lag de oorzaak niet aan de behuizing van de nieuwe iPhones, maar aan de MagSafe-opladers waaraan de toestellen waren aangesloten in de winkels. Deze oplaadstandaarden in de Apple Stores waren volgens Apple versleten, waardoor de sporen achterlieten op de iPhone 17. Apple benadrukte hierbij dat het niet ging om krassen, in plaats daarvan had de iPhone 17 te maken met vlekken door de draadloze opladers.

MagSafe-laders in Apple Stores.

Oplossing in Apple Stores

Apple gaf in dezelfde reactie aan dat de vlekken (of krassen) op de iPhone 17-serie eenvoudig verwijderd kunnen worden door het toestel schoon te maken. Toch heeft het bedrijf nu de oorzaak van de beschadigingen aangepakt, want de MagSafe-laders in Apple Stores zijn verbeterd. Aan deze draadloze opladers zijn siliconen ringen toegevoegd, die de behuizing van de iPhone 17 Pro (Max) en iPhone Air beter moet beschermen.

De eerste vernieuwde MagSafe-standaarden zijn opgedoken bij Apple Stores in Frankrijk, vermoedelijk voert Apple in andere landen snel dezelfde veranderingen door. Zo probeert Apple te voorkomen dat de iPhone 17-serie al krassen of vlekken krijgt in de winkel. De siliconen afwerking op MagSafe-laders laat veel minder sporen achter op de iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max en iPhone Air. Van zichtbare krassen is daardoor geen sprake meer.

Hoesjes bij de iPhone 17.

Hoesjes voor de iPhone 17

Ga je binnenkort naar een Apple Store? In dat geval is de kans groot dat je nieuwe MagSafe-laders in de winkels aantreft. De praktijk wijst overigens uit dat Apple gelijk heeft en de krassen gemakkelijk van de iPhone 17-serie te verwijderen zijn. Bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max heeft Apple gekozen voor een nieuwe behuizing van glas en aluminium. Je kunt hierin snel dunne krasjes maken, maar deze zijn eenvoudig weg te halen met een doekje.

Ben je van plan om een nieuwe iPhone te halen? En kies je voor de iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max of iPhone Air? Het is dan in ieder geval aan te raden om een telefooncase bij het toestel te halen, zoals bij alle smartphones verstandig is. De krassen op de iPhone 17 Pro (Max) en iPhone Air zijn niet blijvend en eenvoudig weg te halen, maar je kunt ze natuurlijk beter voorkomen. Benieuwd welke telefoonhoesjes beschikbaar zijn? Bekijk ze hier: