Apple bevestigt de oorzaak van krassen op de iPhone 17 Pro (Max)

Mensen hebben allerlei krassen opgemerkt op de iPhone 17 Pro-modellen in Apple-stores en Apple heeft nu bevestigd wat daar de oorzaak van is.

Apple bevestigt oorzaak krassen op iPhone 17 Pro (Max)

We schreven al eerder dat de nieuwe iPhone 17 Pro-modellen gevoelig zijn voor krassen. De achterkant van de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max vertonen in veel winkels al de eerste diepe krassen.

De iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max hebben een vernieuwd ontwerp. De iPhone 16 Pro (Max) is nog van titanium, maar de iPhone 17 Pro (Max) is van aluminium. De Pro-modellen bestaan uit één geheel van aluminium, met een glazen gedeelte aan de achterzijde voor draadloos opladen. Vooral het aluminium gedeelte van de Pro-modellen blijkt gevoelig voor krassen.

Apple reageert hier nu voor het eerst op en zegt dat de oorzaak van de krassen op de iPhone Pro (Max) ligt bij de versleten MagSafe-oplaadstandaarden in de Apple Stores. Volgens Apple zijn het ook geen krassen, maar gaat het om materiaal dat van de standaard op de iPhone terechtkomt.

Vlekken of krassen?

Volgens Apple zijn het vlekken die kunnen worden verwijderd door de iPhone schoon te maken. Wanneer we krassen maken op de blauwe iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max hier op de redactie, kunnen we die inderdaad verwijderen door schoon te maken. Apple gaat het probleem in de Apple Stores verhelpen. Volgens het bedrijf hebben andere modellen, zoals de iPhone 16, er ook last van.

Tegelijkertijd hebben krasproeven intussen aangetoond dat het cameravlak van de iPhone 17 Pro-modellen gevoelig is voor krassen. Volgens Apple zijn de randen van het cameravlak van de iPhone 17 Pro vergelijkbaar met de aluminium behuizing van bijvoorbeeld de MacBook. De randen zijn ontworpen om duurzaam te zijn en worden voorafgaand aan de release getest. Na verloop van tijd kunnen gebruikers wel normale slijtage zien, waaronder kleine schuurplekken.