Heb jij ook last van krakende AirPods Pro? Je bent niet de enige

Kraakt het geluid van je AirPods Pro ook wel eens? Dat komt vaker voor. Een groep AirPods-bezitters hebben nu een massaclaim bij Apple neergelegd.

Krakende AirPods Pro: een bekend probleem

Verschillende gebruikers hebben een probleem met de AirPods Pro. Wanneer je de oortjes gebruikte hoorde je een zacht krakend geluid. Daarnaast zorgde ook de actieve ruisonderdrukking voor wat problemen.

Apple gaf het probleem al in 2020 toe. In de beschrijving van het probleem op de Apple-website is het volgende te lezen:

Sommige AirPods kunnen een krakend geluid of een ruis laten horen in luide omgevingen;

Actieve ruisonderdrukking werkt niet volgens de specificaties. Dit zorgt voor minder goed basgeluid en luider klinkend achtergrondgeluid;

Het bedrijf liet AirPods-bezitters die te maken kregen met het kraakprobleem de oordopjes omwisselen. Dat konden ze doen via Apple Support, een bezoekje aan de Apple Store of contact opnemen met een erkende Apple serviceprovider. Daarmee leek in eerste instantie het probleem verholpen.

Toch doken de issues weer op. En in een nieuwe massaclaim is te lezen dat Apple het probleem toch niet helemaal heeft opgelost in de nieuwere versies van de eerste AirPods Pro.

AirPods Pro 2 hebben ook problemen

Er wordt beschreven dat Apple voor de AirPods Pro 2 een aantal onderdelen heeft verbeterd. En dat daarmee het kraken weg lijkt te zijn.

Maar om eerlijk te zijn: ook daar zijn gevallen bekend met andere geluidsproblemen. De problemen variëren dan van geluid dat aan een kant harder (of zachter) klinkt tot vreemde synchronisatieproblemen. Hierdoor loopt het beeld op bijvoorbeeld YouTube niet meer synchroon met het geluid.

Massaclaim loopt nog

Het is nog even afwachten wat Apple besluit voor de getroffenen AirPods Pro van de eerste generatie. Op dit moment richt deze massaclaim zich op Amerikaanse AirPods Pro-bezitters met problemen.

Maar ook als je niet in Amerika woont en problemen hebt is het verstandig om het verloop even goed in de gaten te houden. En als je zelf problemen hebt met krakende AirPods, om direct contact op te nemen met Apple.