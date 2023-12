Binnenkort biedt de App Store korting aan (maar niet bij iedereen)

Apple heeft aangekondigd aan een nieuw programma te werken, waarmee je korting kunt krijgen in de App Store. Wij leggen je uit hoe dat werkt.

Kortingen krijgen in de App Store

Goed nieuws als je een abonnement hebt afgesloten via de App Store, want daar krijg je binnenkort mogelijk korting op. Apple werkt namelijk aan een nieuw programma, waarmee ontwikkelaars hun abonnees korting kunnen geven. Dat geldt dan bij het afsluiten van meerdere abonnementen. Ontwikkelaars kunnen ervoor kiezen om een tweede (of derde) abonnement tegen een gunstigere prijs aan te bieden.

Je moet dan wel al een actief abonnement afgesloten hebben om korting te krijgen in de App Store. Annuleer je dat abonnement toch? Dan moet je voor het tweede abonnement wel de hoofdprijs gaan betalen. Apple probeert het zo aantrekkelijker te maken om je op verschillende diensten te abonneren in de App Store. Heel gek is dat niet, want Apple krijgt zelf een deel van de abonnementsinkomsten via de App Store.

Meerdere abonnementen afsluiten

In het nieuwe programma van de App Store kunnen ontwikkelaars dus zelf kiezen of zij korting aanbieden bij het afsluiten van abonnementen. Het maakt daarbij niet uit of je een tweede abonnement afsluit bij dezelfde ontwikkelaar, of juist bij een andere app-ontwikkelaar een abonnement begint. Ontwikkelaars kunnen dan zelf bepalen voor welke prijs het tweede abonnement afgesloten kan worden.

Met de korting in de App Store moet het voor ontwikkelaars makkelijker worden om abonnees aan te trekken én te behouden. Je moet het eerste abonnement immers houden om de korting te krijgen op het tweede abonnement. Zo probeert Apple het afsluiten van meerdere abonnementen aantrekkelijker te maken. Het gaat nu nog om een test, waarbij een bepaald aantal ontwikkelaars gebruik kan maken van de nieuwe methode.

Apple geeft meer details in januari

In januari geeft Apple meer details over het nieuwe programma van de App Store. Ontwikkelaars kunnen zich nu al aanmelden om volgende maand meer informatie te krijgen. Het is daarom de verwachting dat Apple in januari 2024 meer ontwikkelaars de mogelijkheid geeft om korting aan te bieden in de App Store. Zo krijg je straks mogelijk korting op je YouTube-abonnement als je al abonnee bent bij Spotify.

Het is nog niet duidelijk hoeveel vrijheid ontwikkelaars hebben bij het vaststellen van de korting in de App Store. Voor gebruikers is dit in ieder geval goed nieuws, want zo hoef je volgend jaar hopelijk minder te betalen voor alle verschillende abonnementen. In 2024 voert Apple nog meer veranderingen door in de App Store, lees daarom vast hier hoe je straks apps kunt downloaden zonder Apple’s App Store!

