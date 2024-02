Kopen bij Temu: dat kun je beter maar niet doen (dit is waarom)

De webshop Temu is erg populair en de app staat al geruime tijd op de eerste plek in de App Store. Maar kopen bij Temu? Dat kun je beter niet doen.

Kopen bij Temu: dat kun je maar beter niet doen

Op Temu kun je veel leuke spullen kopen voor ontzettend lage prijzen. Soms krijg je zelfs van alles gratis. Dit klinkt allemaal heel leuk, maar toch kun je beter niet winkelen bij Temu. Dat heeft een aantal redenen.

Temu en Pinduoduo

Temu is een zusterbedrijf van Pinduoduo (PDD). Dit is een soortgelijke app die al vaker verkeerd in de belangstelling raakte. In 2023 waren privacy-experts namelijk bezorgd dat de Pinduoduo-app zonder toestemming enorme hoeveelheden gebruikersgegevens kon verzamelen.

Als reactie op de beschuldigingen heeft PDD toen het team van ontwikkelaars ontbonden. Volgens een rapportage van CNN Business zijn de meeste teamleden toen naar het ontwikkelteam van Temu verplaatst. Dit betekent natuurlijk niet meteen dat Temu niet te vertrouwen is, maar dat zet je wel aan het denken.

Gratis is niet zonder kosten

In de app geef je echter behoorlijk wat persoonsgegevens weg. Wanneer een app ‘gratis’ is betaal je vaak met deze gegevens. Dit maakt een bedrijf natuurlijk niet meteen verdacht, maar het is wel belangrijk dat je niet vergeet dat deze informatie wordt opgeslagen door een Chinees bedrijf met een twijfelachtige reputatie als het op gebruikersprivacy aankomt.

Vooral jonge consumenten zijn hier vaak de dupe van en die hebben het soms niet eens door. Zo krijg je regelmatig de vraag om de app met zoveel mogelijk vrienden te delen zodat je meer korting krijgt. Volgens de Autoriteit Consument & Markt mag dit niet eens zonder dat bij de ontvanger duidelijk is dat het om reclame gaat.

Ook het Jeugdjournaal heeft begin vorig jaar aandacht geschonken aan de populariteit van het kopen bij Temu. Veel kinderen vertrouwen de app niet helemaal, maar hebben het wel op hun smartphone staan. Ze zeggen dat het hebben doorgestuurd gekregen van een vriend en daarna gedownload.

Bedenkelijke kwaliteit

Dat is niet het enige is waarom je beter niet kunt kopen bij Temu. De producten zijn regelmatig van bedenkelijke kwaliteit. De keurmerken die we hier in Europe hebben voor bepaalde producten zijn daar niet verplicht. Uit een onderzoek bleek zelfs dan 1 op de 6 kledingstukken uit China kankerverwekkende stoffen bevatten. Nu geldt dit niet specifiek voor Temu, maar voor kleding uit China in het algemeen.

Ook wordt er soms flink gesteggeld met de producten. Zo zien ze er niet uit zoals op het plaatje of zijn de afmetingen verkeerd. Ook wordt er bij de prijzen wel eens gesjoemeld door een plaatje te gebruiken van een duurdere versie van het product.

Toch kopen bij Temu: let dan hier op

Wil je toch wat kopen bij Temu? Lees dan in ieder geval altijd de reviews bij de producten even door. Spullen die slechts een handvol (of helemaal geen) reviews hebben kun je sowieso beter links laten liggen.

Vermijd ook grote aankopen, want als het dan misgaat ben je meteen een flink bedrag kwijt. Temu heeft kopersbescherming, maar in de praktijk moet je daar niet veel van verwachten. Houd er daarnaast rekening mee dat je (meestal) inklaringskosten en BTW moet betalen wanneer je iets uit China koopt. Ook duurt het vaak een tot meerdere weken voordat je de bestelde producten krijgt.

