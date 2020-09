Het aanbod iPhones is groter dan ooit, waardoor het alleen maar moeilijker wordt om het juiste toestel te kiezen. In dit artikel zetten we de belangrijkste verschillen op een rijtje.

Welke iPhone kopen?

Waar voorheen de keuze voor een iPhone beperkt was, zijn er anno 2020 meer toestellen dan ooit. Het kiezen van een geschikte smartphone wordt hierdoor moeilijker, vooral omdat de verschillen tussen ‘oudere’ smartphones niet enorm groot zijn.

Maar welke iPhone kun je nou het beste kiezen? Hoewel er tussen het goedkoopste en duurste model een flink prijsverschil zit, is Apple geen budgetmerk en ben je voor elke iPhone een flink bedrag kwijt. De juiste keuze maken is daarom belangrijk, en daarom helpen we je in dit artikel een handje. We beginnen met het duurste model: de iPhone 11 Pro (Max).

Let op: de prijzen die we hieronder noemen zijn adviesprijzen. Via de keuzehulp of link naar de vergelijker onder elk toestel haal je de meeste iPhones goedkoper in huis.

iPhone 11 Pro (Max)

De iPhone 11 Pro volgde de iPhone XS op en is het nieuwste high-end model van Apple. De Pro is (spat)waterdicht en is precies wat je van een goede smartphone mag verwachten. De camera is één van de beste van dit moment en door de topprestaties, lange accuduur en software-updates die nog jaren meegaan, is de 11 Pro een smartphone die je met een gerust hart in huis kunt halen.

De camera is sterk verbeterd ten opzichte van de iPhone XS en dat komt vooral door de nachtmodus en Deep Fusion-techniek. Hierdoor maak je zelfs bij weinig of geen licht nog goede foto’s. Ook de selfiecamera is verbeterd en de batterijduur gaat gemiddeld vier uur langer mee dan zijn voorganger.

iPhone 11

De iPhone 11 is het nieuwste instapmodel van Apple dat uitkwam in 2019. Deze is met het 6,1 inch-lcd-scherm even groot als de iPhone XR. De dubbele camera achterop bestaat uit een groothoeklens en een ultragroothoeklens, waarmee je makkelijk een groot landschap of een grote vriendengroep kunt fotograferen.

De iPhone 11 is de opvolger van de iPhone XR en is vooral in de camera verbeterd. Verder heeft het toestel een snellere Face ID en Nachtmodus. Ook werkt de iPhone sneller, dankzij de snelle A13-chip. Bovendien gaat de accu een stuk langer mee. Kortom, ben je op zoek naar een nieuwe iPhone, dan is de iPhone 11 een uitstekende keus.

iPhone XR

De iPhone XR is het instapmodel van 2018. Het apparaat heeft in tegenstelling tot de XS (Max) een enkele camera, geen oled-scherm en geen 3D Touch. Bovendien is de XR minder water- en stofbestendig. Ook de camera loopt achter vergeleken met nieuwere iPhones. Toch is de XR nog een prima toestel dat ook nu nog goed meegaat.

De nieuwprijs van de XR verschilt echter niet veel meer van de XS, waardoor we eerder de iPhone XS (Max) zouden aanbevelen. Ben je dus van plan een nieuwe iPhone aan te schaffen, dan is dit niet de beste keuze. Kun je de iPhone XR voor een goed prijsje in huis halen, dan heb je er een prima toestel aan.

iPhone XS (Max)

De iPhone XS (Max) werd in 2018 uitgebracht als opvolger van de X. Het toestel ziet er qua uiterlijk hetzelfde uit, maar heeft vanbinnen behoorlijk wat verbeteringen gekregen. De camera maakte grote stappen vooruit en het toestel heeft een snelle A12-chip gekregen.

De iPhone XS Max is de grootste variant met een 6,5 inch-oled-scherm. De iPhone XS is wat compacter en heeft een scherm van 5,8 inch. De iPhone XS (Max) is nog een uitstekend apparaat, maar een nieuwe iPhone 11 heeft inmiddels dezelfde prijs. Als je van plan bent een nieuwe iPhone te kopen is dat een betere keuze.

De iPhone X

De iPhone X is de eerste met het nieuwe iPhone design. Dit zie je aan het voorkantvullende scherm met de inmiddels herkenbare brede notch aan de bovenkant. Het revolutionaire toestel is de eerste met Face ID: de gezichtsherkenningtechniek die Touch ID vervangt en bovendien sneller en veiliger is.

Er kleeft één groot nadeel aan de X, en dat is het feit dat de iPhone X is ingehaald door zijn eigen opvolger. Qua prestaties staat de iPhone nog prima zijn mannetje, maar zijn opvolger biedt biedt inmiddels betere specs voor een betere prijs. Refurbished zou de iPhone nog wel interessant kunnen zijn.

+ Voorkantvullend scherm heeft geen randen

+ Face ID biedt nieuwe manier van ontgrendelen

+ Oled-scherm biedt betere kleuren en zwarttinten

– Erg duur

– ‘Notch’ oogt wat gek

– Apps moeten geoptimaliseerd worden voor het scherm

iPhone SE 2020

De iPhone SE 2020 is de budget-iPhone van Apple en de opvolger van de iPhone SE. Het ontwerp van het toestel is met zijn 4,7-inch Retina-display identiek aan dat van de iPhone 8, maar heeft de snelheid van de iPhone 11 en 11 Pro. Ga je voor een nieuw toestel, dan adviseren we je ook om niet voor een iPhone 8 of ouder toestel te gaan.

De iPhone SE is geschikt als je op zoek bent naar een compact toestel dat nog lang mee gaat. Apple houdt het toestel goedkoop door de behuizing, maar levert weinig in aan de binnenkant. Wil je een dubbele of driedubbele camera, dan is het toestel niets voor jou. Wat prestaties en ondersteuning betreft is de iPhone SE 2020 wel de beste deal in zijn prijsklasse.

iPhone 8 en iPhone 8 Plus

De iPhone 8 of 8 Plus is een ouder toestel van Apple. De telefoon heeft ondersteuning voor draadloos opladen, een glazen (en waterdichte) behuizing, een A11 Bionic-chip en prima camera. Hecht je veel waarde aan een groot scherm, dan is de iPhone 8 Plus een betere keuze.

Hoewel de iPhone 8 en 8 Plus een stuk goedkoper zijn, zijn de toestellen inmiddels behoorlijk verouderd. De camera is nog prima, maar lang niet meer wat we inmiddels van smartphones zijn gewend. Ook draait de iPhone 8 (Plus) naar verwachting niet heel lang meer mee met de software-updates.

+ Draadloos opladen

+ Fraaie glazen behuizing

+ Vlotte hardware en uitstekende camera

– Design oogt inmiddels flink verouderd

– iPhone 8 Plus is nogal lomp

– iPhone 8 heeft geen dubbele camera

iPhone 7 en iPhone 7 Plus

Door de komst van de nieuwere iPhones is de iPhone 7 (Plus) behoorlijk in prijs verlaagd. Ook doen de 7 en 7 Plus niet veel onder voor de 8 en 8 Plus. Het toestel heeft een nagenoeg identiek design, vlotte hardware, een camera die prima meekan met de concurrentie en een waterdichte behuizing.

Wel mis je natuurlijk de verbeteringen van de iPhone 8 Plus en heeft de 7 (Plus) geen glazen behuizing voor draadloos opladen. Daar staat tegenover dat de telefoon een stuk goedkoper is dan zijn ‘grotere’ broer, en hij nog de komende jaren van software-ondersteuning wordt voorzien.

+ Doet uiterlijk niet onder voor de 8 en 8 Plus

+ Hardware kan nog prima meekomen

+ Aantrekkelijk prijskaartje

– Camera

– Heeft minder opslag (32GB i.p.v 64GB)

– Geen True Tone-techniek aanwezig

iPhone 6S en iPhone 6S Plus

De iPhone 6S en 6S Plus werden al in 2015 uitgebracht, maar zijn nog steeds een prima koop, mits je ermee kan leven dat je niet het nieuwste van het nieuwste krijgt, en de software-ondersteuning eerder ophoudt. Wel haal je de smartphone voor honderden euro’s minder in huis en is ‘ie voor de meeste mensen nog prima geschikt.

Qua vorm ligt de iPhone 6S nog vrij goed in lijn met de iPhone 8, maar houd er wel rekening mee dat de hardware een stukje minder krachtig is. Heb je echter een beperkt budget en wil je een fraaie en snelle smartphone met de belangrijkste functies, dan is de iPhone 6S het overwegen waard.

+ Hetzelfde design als de nieuwste iPhones

+ Relatief goedkoop

– Software-ondersteuning stopt eerder dan bij nieuwere iPhones

– Plus-variant heeft geen dubbele camera

