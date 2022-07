Koopadvies MacBook Air 2022: is meer ram of opslag de meerprijs waard?

De MacBook Air 2022 is de nieuwste ultradraagbare laptop van Apple. Maar is het verstandig om voor meer werkgeheugen of opslag te kiezen? Meestal niet en iPhoned vertelt je waarom in dit koopadvies voor de MacBook Air 2022!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Koopadvies MacBook Air 2022

De MacBook Air 2022 is de opvolger van de MacBook Air 2020. De opvallendste features van de nieuwe laptop is het design (hij lijkt veel op de nieuwste MacBook Pro) en de M2-chip.

Deze M2-chip maakt de MacBook Air 2022 volgens Apple 18 procent sneller dan zijn voorganger. Daar blijft het niet bij, want ook de grafische chip is verbeterd. Hierdoor kan de nieuwe Air beter overweg met zware grafische taken als videobewerking.

Verder krijg je onder andere een groter en beter scherm, mooier geluid en een MagSafe 3-oplader. Ook leuk: de MacBook Air 2022 beschikbaar in verschillende kleuren. Alle specificaties van de MacBook Air 2022 vind je in de onderstaande afbeelding.

Meer geheugen of grotere SSD: de meerprijs waard?

De MacBook Air 2022 is beschikbaar in meerdere configuraties. Standaard krijg je 8GB werkgeheugen en 256GB opslag in de vorm van een SSD. Voor een verdubbeling van het geheugen naar 16GB betaal je 230 euro meer. Wil je een SSD van 512GB? Dan komt er nog eens 230 euro bij.

Je hebt zelfs de mogelijkheid om de M2-chip iets te upgraden naar een M2 8‑core CPU, 10‑core GPU. Hiermee haal je nog iets meer snelheid bij grafisch zware programma’s. De standaard MacBook Air 2022 komt met een M2 8‑core CPU, 8‑core GPU. Een MacBook Air 2022 met 16GB geheugen en 512GB SSD kost je dan als snel een kleine 2000 euro.

Wanneer je de MacBook Air 2022 met de best mogelijke configuratie koopt (de iets betere M2-chip, 24GB geheugen en 2TB SSD-opslag) ben je dan maar liefst 3019 euro kwijt!

Overweeg een MacBook Pro 2021

Als je even verder kijkt en de MacBook Pro 2021 (14 inch) erbij pakt, dan krijg je een M1 Pro-chip (die vaak nog sneller is dan de M2), met 16GB geheugen en 512 SSD-opslag voor 2249 euro. Je krijgt dan ook nog eens een ProMotion-scherm en beter geluid. Meer weten over de MacBook Pro 2021? Check dan onderstaand artikel.

Lees meer: Apple onthult spectaculaire MacBook Pro 2021: dit is er nieuw

Is meer ram of opslag dus de meerprijs waard bij de MacBook Air 2022? Eigenlijk niet. Voor de meerprijs kun je dan beter een beter MacBook Pro 2021 met een M1 Pro kopen.

Alleen als je van plan bent om veel met grote bestanden te werken is het soms slim om een iets grotere SSD te nemen. Maar zelfs dan kun je altijd nog besluiten om een externe SSD te nemen voor je grote bestanden of over te stappen naar de MacBook Pro. Overigens is de standaard hoeveelheid geheugen van 8GB voldoende voor vrijwel alle taken op de MacBook Air 2022.

Overigens betekent dit niet dat de MacBook Air 2022 een slechte laptop is. In de standaardconfiguratie heb je de beste ultraportable laptop van Apple die je maar kunt kopen. Wil je echter meer dan de standaardhardware? Dan kun je beter voor een MacBook Pro gaan.

MacBook Air 2022 kopen

Ben je van plan om de nieuwe MacBook Air 2022 te kopen? Mooi! De prijzen beginnen bij 1519 euro, je hebt dan het standaardmodel met 8GB geheugen en 256GB SSD-opslag.

Vergeet niet dat de vraag groot is en dat je mogelijk te maken krijgt met levertijden. Het kan ook zijn dat bepaalde kleuren of configuraties niet beschikbaar zijn. Check daarom onze MacBook Air 2022 prijsvergelijker voor de beste prijzen bij alle websites.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!