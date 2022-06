Koopadvies iPad: wanneer je dit najaar alle functies van iPadOS 16 wilt

Het is nog even wachten, maar iPadOS 16 komt eraan. De update heeft een aantal toffe functies, waarvan sommige alleen op bepaalde iPads beschikbaar zijn. iPhoned vertelt je in dit koopadvies welke iPad de beste is als je dit najaar alle functies van iPadOS 16 wilt hebben!

Koopadvies iPad: wanneer je alle functies van iPadOS 16 wilt

Dit najaar kun je iPadOS 16 installeren op de iPad. Als je echt alle functies van de update wilt gaan gebruiken, kan dat alleen op bepaalde iPads. Zo is de functie Stage Manager alleen beschikbaar op een iPad mét M1-chip.

Er zijn op dit moment drie iPads die echt alle functies van iPadOS 16 ondersteunen en dat zijn:

iPad Air 2022

iPad Pro 2021 (12,9 inch)

iPad Pro 2021 (11 inch)

Oudere iPads krijgen de update wel, maar die missen hier een daar functies. Ben je op zoek naar de beste goedkope iPad die bijna alle iPadOS 16-functies krijgt? Lees dan het artikel hieronder even door.

Maar welke iPad moet je kopen als je alle functies wilt gebruiken? In dit koopadvies vertellen we je welke modellen van de iPad ook echt alle iPadOS 16-functies hebben!

iPad Air 2022: beste verhouding tussen prijs en kwaliteit

De iPad Air 2022 ziet er hetzelfde uit zoals het vorige model, de iPad Air 2020. Dit betekent dat de Air wederom een 10,9-inch lcd-scherm heeft. Face ID is niet aanwezig: Apple gebruikt in plaats daarvan een vingerafdrukscanner (Touch ID) en die is geïntegreerd in de aan/uit-knop.

De iPad Air 2022 is er in spacegrijs, sterrenlicht, roze, paars en in blauw. Verder heeft de tablet ondersteuning voor 5G en een usb-c-poort (met een maximale snelheid van 10 Gb/s). De display bestaat uit een lcd-scherm, zonder ProMotion. Verder heeft de iPad Air 2022 ondersteuning voor de Apple Pencil 2.

In dit koopadvies heeft de iPad Air 2022 op dit moment de beste prijs-kwaliteitverhouding wanneer je op zoek bent naar een tablet die alle functies van iPadOS 16 bevat. Dankzij de M1-chip is deze iPad razendsnel en heeft hij stiekem wel wat weg van een kleine iPad Pro.

iPad Air 2022 kopen

Wil je na het lezen van ons koopadvies meteen een iPad Air 2022 kopen? Bedenk dan nog even hoeveel opslagruimte je wilt en nodig hebt. De iPad Air 2022 is verkrijgbaar met 64GB en 256GB opslag.

De uitvoering met 64GB opslaggeheugen is bij Apple te koop voor 698,50 euro. De 256GB-variant kost 868,50 euro. We hebben even rondgekeken en de iPad Air 2022 ook nog wat goedkoper gevonden.

Check ook even de iPhoned prijsvergelijker voor de iPad Air 2022. Dan weet je zeker dat je altijd de beste prijs te pakken hebt!

iPad Pro 2021: wanneer je het aller-, allerbeste wilt

Wil je simpelweg de allerbeste iPad, die ook nog eens alle functies van iPadOS 16 krijgt? Dan kun je niet om de iPad Pro 2021 heen.

De beste Apple-tablet van het moment heeft precies hetzelfde uiterlijk als zijn voorganger. Het scherm ligt dus ‘plat’ op de behuizing en de randen zijn relatief hoekig. Ook aan de bezels, de zwarte ruimte tussen het scherm en de behuizing is gelijk.

De nieuwste iPad Pro is verkrijgbaar in twee schermformaten: 11 en 12,9 inch. Laatstgenoemde is niet alleen duurder vanwege het grotere scherm, maar ook omdat deze versie een mini-led-paneel heeft. De kleinere iPad Pro met 11 inch-scherm heeft net als het model uit 2020 een lcd-scherm.

De iPad Pro 2021 heeft 5G-ondersteuning, maximaal 2TB aan opslagcapaciteit en een Thunderbolt-aansluiting. Hierdoor kun je de tablet op randapparatuur aansluiten en bijvoorbeeld razendsnel data overschrijven van en naar harde schijven (sneller dan de iPad Air 2022 kan).

Daarnaast heeft de iPad Pro 2021 Promotion, hiermee verversen alle pixels in het scherm maar liefst 120 keer per seconde. Animaties en games ogen ook nog eens heel vloeiend.

Uiteraard heeft ook deze iPad Pro 2021 een M1-chip. Hiermee draait alles supervlot en kun je voorlopig nog vooruit met deze tablet. Oh ja! Ondersteuning voor de Apple Pencil 2 is er ook.

iPad Pro 2021 kopen

Ben je van plan om de iPad Pro 2021 te kopen? Tof! Maar bedenk nog wel even welke grootte je wilt en hoeveel opslag. De kleinere 11 inch iPad Pro 2021 heeft niet alleen een kleiner display, maar mist ook de mini-led.

De iPad Pro 2021 is beschikbaar met 128GB, 256GB, 512GB, 1TB en 2TB opslag. Beide formaten zijn te koop met dezelfde hoeveelheid opslag. Daarnaast zijn ze te krijgen in de kleuren spacegrijs en zilver.

De 11 inch-uitvoering met 128GB opslaggeheugen is bij Apple te koop voor 899 euro. Voor de iPad Pro 2021 12 inch met 128GB-variant betaal 1219 euro. We hebben de iPad Pro 2021 online ook nog wat goedkoper gevonden.

Check ook even de iPhoned prijsvergelijker voor de iPad Pro 2021. Dan weet je zeker dat je altijd de beste prijs te pakken hebt!

Meer over iPadOS 16 voor iPad

iPadOS 16 is een flinke update. De nieuwe iPadOS-versie focust op het samenwerken met anderen. Je kunt bijvoorbeeld samen met anderen aan een document werken door simpelweg op een knop te drukken. Moet je nog wat details met een collega bespreken? Dan kun je ook direct een FaceTime-gesprek starten.

Er worden niet alleen grote vernieuwingen doorgevoerd, ook kleine zaken worden onder handen genomen. Zo is de Weer-app nu eindelijk beschikbaar voor de iPad en kun je verzonden berichten achteraf aanpassen en zelfs helemaal terugtrekken (dit werkt ook bij e-mail).

Dit najaar kunnen verschillende iPads updaten naar iPadOS 16. Hieronder zie je precies welke iPads de update krijgen. Heb jij een ouder model? Dan blijft je Apple-tablet steken op iPadOS 15, of een oudere versie.

Dit najaar kunnen verschillende iPads updaten naar iPadOS 16. Hieronder zie je precies welke iPads de update krijgen. Heb jij een ouder model? Dan blijft je Apple-tablet steken op iPadOS 15, of een oudere versie.