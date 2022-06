Koopadvies Apple Watch 2022: deze smartwatch moet je kopen

Ben je op zoek naar een Apple Watch, maar twijfel je nog welke je moet kopen? Geen probleem, want iPhoned vertelt je in dit koopadvies welke Apple Watch je in 2022 moet kopen (en welke vooral niet).

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Watch kopen: welke moet je kiezen

Heb je een iPhone en wil je een smartwatch? Dan ontkom je er bijna niet aan om voor een Apple Watch te gaan. Maar het kiezen van een Apple Watch is stiekem best lastig, want er is behoorlijk veel keuze. Ga je voor de nieuwste Apple Watch Series 7? Of is de goedkopere Apple Watch Series 3 eigenlijk ook wel goed genoeg?

Algemene functies van de Apple Watch in 2022

Elke Apple Watch heeft ondersteuning voor Siri en bevat verschillende sportfuncties. Zo kan elke Watch onder andere je stappen tellen en bijhouden welke workouts je doet. Verder kun je apps installeren op het slimme horloge en krijg je notificaties van je iPhone te zien.

Workout in WatchOS 9

Koopadvies Apple Watch in 2022

In dit koopadvies van 2022 hebben we ons vooral gericht op de verschillen tussen de Apple Watches die Apple nog verkoopt. iPhoned vertelt je welke smartwatch anno 2022 voor jou de beste is. En als je de smartwatch van Apple toch nog te duur vindt, laten we je ook nog een andere mogelijkheid zien!

Apple Watch Series 6 en Apple Watch Series 7

Beste koop: Apple Watch Series 6 en Apple Watch Series 7

Wanneer je voor de beste Apple Watch wilt gaan, dan kom je uit bij de Apple Watch Series 7. Het schermoppervlak is groter, heeft smallere randen en het glas is 50% dikker. Daarnaast is het scherm helderder en sterker. Apple heeft ook een volledig schermtoetsenbord aan dit grotere display toegevoegd. Hiermee typ je makkelijker door met je vinger over de letters op het scherm te vegen.

Vind je de Apple Watch Series 7 iets te duur? Kies dan voor de Apple Watch Series 6. Je bespaart daarmee toch al snel zo’n 60 euro. Je mist dan een paar kleine zaken, zoals het extra snel opladen, het iets grotere scherm en het nog sterkere glas. Verder heeft de Apple Watch Series 6 vrijwel alle functies die de Series 7 ook heeft.

Prijsbewuste koop: Apple Watch SE

De Apple Watch SE heeft een iets langzamere chip dan die in de Apple Watch Series 6 of de Series 7, maar daar merk je in de praktijk niet veel van. Deze S5-chip van het SE-horloge is namelijk snel genoeg en prettig in gebruik. Het is dezelfde chip die we ook in de Apple Watch Series 5 vinden.

De SE beschikt onder andere over een versnellingsmeter, gyroscoop, valdetectie en app om gehoorschade te voorkomen. De meeste mensen zullen hier genoeg aan hebben.

Apple Watch SE

Je mist wel een paar functies die de Apple Watch Series 6 en Apple Watch Series 7 wel hebben. De Apple Watch SE heeft bijvoorbeeld geen ECG-functie aan boord. Hiermee kan je smartwatch hartfilmpjes maken. Ook de saturatiemeter (zuurstofpercentage in het bloed) van de Apple Watch 6 is nergens te bekennen. Verder heeft de Apple Watch SE geen always on-display. Zo’n schermpje staat altijd aan zodat je binnenkomende berichten kunt checken, ook wanneer je het horloge niet actief gebruikt.

Het enige dat je niet moet vergeten is de ondersteuningstermijn. De Apple Watch SE is een jaar ouder dan de Series 7, dus (waarschijnlijk) krijgt het horloge ook één software-update minder.

Slechte koop: Apple Watch Series 3

De goedkoopste Apple smartwatch die je bij Apple kunt kopen is de Apple Watch Series 3. De smartwatch heeft ondersteuning voor watchOS 8, maar mist wel een aantal functies. Dat is jammer. Er is echter meer aan de hand …

Apple Watch Series 3: niet meer kopen in 2022

De Apple Watch Series 3 krijgt namelijk geen update naar watchOS 9. WatchOS 9 heeft Apple al aangekondigd tijdens de WWDC en de echte release volgt hoogstwaarschijnlijk in september van 2022. Dat betekent dat je vanaf dan geen updates meer krijgt. Daarom kunnen we het echt niet meer maken om de Apple Watch Series 3 aan te raden in dit koopadvies van 2022.

Koopadvies 2022: Apple Watch te duur, koop een tracker

Vind je de Apple Watch toch nog niets te duur? Check dan eens een tracker, zoals de Fitbit Charge 5. Je kunt hem als een soort horloge gebruiken en je krijgt net als bij de Apple Watch ook je notificaties op het schermpje te zien. Verder kun je je hartslag meten, stappen bijhouden en workouts registreren. De Charge 5 heeft ook ingebouwde gps voor als je buiten gaat sporten.

Interessant is dat deze wearable ook connected gps heeft. Dat betekent dat als je jouw smartphone meeneemt, de gps daarvan wordt gebruikt zodat je sneller verbinding hebt. Draag je de Fitbit in bed, dan word je slaap ook bijgehouden.

De Fitbit Charge 5 heeft zelfs een ‘always on’-scherm. Dit heeft de Apple Watch SE niet. Daarnaast zit er ook een EDA-scan op om je stressniveau te bepalen. Dit metertje doet dat via de huid en je zweet. De Fitbit Charge 5 is vanaf 146 euro te koop bij Bol.com.

Vergeet je niet aan te melden voor onze dagelijkse en wekelijkse nieuwsbrief. Download ook de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan blijf je altijd op de hoogte van alle Apple-nieuwtjes.