Koopadvies 2022: de beste budget-iPhone voor minder dan 600 euro

Ben je op zoek naar een nieuwe iPhone, maar wil je niet teveel betalen? Lees dan snel verder, want in dit koopadvies 2022 vertellen we welke budget-iPhone je moet kopen voor minder dan 600 euro!

Koopadvies 2022: iPhone onder de 600 euro

We moeten eerlijk zijn: de nieuwste iPhones zijn behoorlijk prijzig. Voor de iPhone 13 Pro betaal je al gauw meer dan 1100 euro voor een los toestel. Ook gaan de geruchten dat de aankomende iPhone 14 Pro nog een stukje duurder wordt.

Daarom is het soms goed om ook naar de voorgaande modellen te kijken als je op zoek bent naar een nieuwe iPhone. Vaak zijn ze nog prima voor alle gebruikelijke smartphone-taken en daarnaast bespaar je ook nog een aardig zakcentje op de prijs.

iPhoned laat je in dit koopadvies 2022 de beste budget-iPhone onder de 600 euro zien. Daarnaast vertellen we je waar je nog wat meer kunt besparen op de prijs van een iPhone. Let op: de prijzen zijn gecontroleerd toen dit artikel geschreven werd, ze kunnen nog wijzigen.

iPhone 12 mini: rond 598 euro

Het eerste dat opvalt aan de iPhone 12 mini is het 5,4 inch oled-display. Oled is op alle vlakken beter dan lcd, dus dit is ook het grote voordeel van deze mini-iPhone.

Verder heeft de iPhone 12 mini twee 12 megapixel-camera’s aan de achterkant: een groothoek- en ultragroothoeklens. Daarmee schiet je prima kiekjes. De camera heeft een Nachtmodus (voor prima foto’s bij weinig licht) en Portretmodus (voor foto’s met een wazige achtergrond) en een betere hdr-modus. De selfie-camera is overigens ook 12 megapixel.

De iPhone 12 mini beschikt over MagSafe en heeft ondersteuning voor 5G. Uiteraard kun je ook aan de slag met Face ID en heeft de iPhone 12 mini een vrijwel randloos design met een notch (de inkeping bovenaan). Onder de motorkap zit een A14-chip, die je ook in de iPad Air 2020 vindt. Hij is beschikbaar in zes kleuren, waaronder paars.

Met de accu doe je ongeveer een dag als je niet teveel met je smartphone speelt. Wil je een betere accuduur? Dan moet je voor de iPhone 11 gaan. Vind je de iPhone 12 mini toch iets te duur? Dan kies je voor je iPhone SE 2022 die je verderop in dit budget-koopadvies kunt vinden.

iPhone 11: rond 499 euro

De iPhone 11 is er alweer een paar jaar en verscheen in 2019. Het toestel heeft een A13-chip. De opvolger (de A14-chip) vind je terug in de iPhone 12 mini hierboven. De iPhone 11 heeft twee 12 megapixel-camera’s achterop: een groothoeklens en ultragroothoeklens. Verder heeft hij een nachtmodus en een portretmodus, maar die zijn minder goed dan de iPhone 12 mini of de iPhone SE 2022. De selfie-camera is overigens ook 12 megapixel.

Daarnaast is hij er in allerlei leuke kleuren: zwart, zilver, geel, groen, paars en rood. Het lcd-scherm is 6,1 inch groot, hij heeft Face ID en een modern design met een notch. Met een acculading doe je behoorlijk lang voor een iPhone, zo’n anderhalve dag moet je makkelijk kunnen halen.

Het grootste nadeel is het ontbreken van 5G en de kortere ondersteuning voor nieuwe iOS-updates. Door de oudere A13-chip is dit waarschijnlijk tot en met 2024. Wil je MagSafe of vind je een oled-display belangrijk? Ga dan voor de iPhone 12 mini hierboven. Wil je een goedkopere iPhone (die ook snel is)? Kies dan voor de iPhone SE 2022.

iPhone SE 2022: rond 445 euro

De iPhone SE 2022 heeft de A15-chip, die ook in de iPhone 13 zit. Maar het toestel heeft de oude look van de iPhone SE 2020. Dat betekent dat de smartphone nog steeds een thuisknop heeft met Toch ID. Face ID zul je dus niet terugvinden op dit toestel. De iPhone SE 2022 te koop in de kleuren wit, rood en zwart.

De iPhone SE 3 heeft een lcd-display van 4,7 inch en beschikt over 5G. Achterop het toestel zit slechts één camera. Dit is een 12 megapixel-camera. De selfiecamera is een 7 megapixel-frontcamera. De accu van de iPhone SE 2022 houdt het ongeveer een dag vol.

Ondanks de enkele lens maakt de iPhone SE 2022 prima foto’s. Dit komt door de nieuwe A15-chip en de betere beeldsignaalprocessor. Verder ondersteunt de iPhone SE 2022 Smart HDR 4 en fotografische stijlen.

Het grootste voordeel van de iPhone SE 2022 is de prijs en de snellere A15-processor. Het is de snelste chip in dit koopadvies 2022 voor de budget-iPhone. Verder krijgt de iPhone SE 2022 hierdoor ook langer ondersteuning voor iOS-updates (tot en met 2026). Nadelen zijn er natuurlijk ook: de enkele camera achterop, het ontbreken van Face ID en het oude iPhone-uiterlijk.

Wil je een iPhone met Face ID en betere accuduur? Ga dan voor de iPhone 11. Wil je Face ID met een oled-display en een betere camera? Kies dan voor de iPhone 12 mini. Je betaalt bij de iPhone 11 en iPhone 12 mini dan vaak wel wat meer.

Koopadvies 2022: refurbished iPhone kopen

Een refurbished iPhone is eigenlijk een tweedehandse iPhone die volledig is gecontroleerd. Hierdoor zal de iPhone ook als nieuw werken. Daarnaast krijg je ook garantie. Maar het grote voordeel is dat zo’n iPhone vaak nog iets goedkoper is. Je kunt dan voor nog minder een iPhone kopen of kiezen voor een iets beter model.

In ons refurbished iPhone-overzicht vind je alle prijzen van refurbished iPhones. Zo zie je dat je zelfs een iPhone 12 of een iPhone 11 Pro Max onder de 600 euro kunt krijgen. Geef je iets meer uit, dan kun je zelfs een iPhone 13 mini kopen.

Let op: iedere partij die aangesloten is bij het keurmerk refurbished hanteren de drie zelfde condities, die je ook in onze prijsvergelijker terugvindt. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende condities.

Zo goed als nieuw: Haast niet van een nieuw product te onderscheiden, technisch helemaal in orde.

Licht gebruikt: Lichte krasjes of andere gebruikerssporen, technisch helemaal in orde.

Zichtbaar gebruikt: Zichtbare gebruikerssporen zoals een deukje in de behuizing of een krasje, technisch helemaal in orde.

