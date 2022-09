Koop nu absoluut geen iPhone (je kunt beter even wachten)

Als je nu een iPhone wilt kopen, kun je beter nog even wachten. Ook wanneer je niet de nieuwste iPhone wilt is het slim om heel eventjes geduld te hebben. iPhoned vertelt je waarom.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Koop nu geen iPhone, maar wacht nog eventjes

Het klinkt misschien raar om te zeggen dat je nu even geen iPhone moet kopen, maar toch is het zo. Apple gaat tijdens het Apple-event van vandaag de iPhone 14, de iPhone 14 Plus, de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max onthullen.

Daarna duurt het nog een paar dagen voordat je het nieuwste toestel kun pre-orderen (dat is meestal op vrijdag). De week erop krijgen dan de eerste bestellers hun toestel binnen (ook weer op vrijdag).

Koop daarom nu nog geen iPhone. Over een paar dagen is namelijk het nieuwste toestel er. Wanneer je wilt upgraden kun je beter op dat moment wachten.

Ook wanneer je bijvoorbeeld een ouder toestel (zoals een iPhone 12 of een iPhone 13) wilt gaan kopen, moet je eigenlijk nog even geduld hebben. Veel mensen willen tijdens de release van een nieuwe iPhone upgraden en gaan hun oude toestel wegdoen (voor een zacht prijsje). Ook gaan veel aanbieders de prijzen van oude(re) iPhones aanpassen en worden ze vaak goedkoper.

Kortom: koop nu geen nieuwe iPhone en wacht tot de pre-orders van de iPhone 14 begonnen zijn. Je hebt dan de optie om het allernieuwste toestel van Apple te kopen of voor een iets ouder toestel te gaan om wat (extra) geld te besparen. En wil je de beste prijs betalen voor een iPhone? Houd dan de iPhoned prijsvergelijkers in de gaten!

De komende dagen wordt het druk op iPhoned, want we vertellen je precies wat Apple tijdens het event laat zien en wanneer je de nieuwe iPhone kunt pre-orderen. Ook gaan we in op alle ins en outs van de iPhone 14.

Wil je altijd op de hoogte zijn van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.