We hadden allemaal gehoopt dat Koningsdag 2020 de enige Koningsdag vanuit huis zou zijn, maar ook dit jaar moet je de online slingers zelf ophangen. Daarom hierbij een overzicht van activiteiten om van Koningsdag 2021 een digitaal feestje te maken.

Thuis Koningsdag 2021 vieren

Tijdens zijn toespraak vorig jaar zei Koning Willem-Alexander nog dat hij hoopte dat het de allerlaatste Koningsdag vanuit huis zou zijn. Jammer genoeg is dit niet zo en is ook in 2021 niemand welkom op zijn verjaardag. Samen met zijn gezin bezoekt hij Eindhoven, maar vanwege de coronaregels is er geen grote optocht en feest in de stad.

In plaats daarvan roepen lokale Oranjeverenigingen, bedrijven en gemeentes Nederlanders op om Koningsdag 2021 thuis te vieren. Wat je vandaag allemaal kunt doen? Nou, best veel. Hierbij een overzicht van alle uitjes op Koningsdag 2021.

1. Online matjesmarkt

Zeg je Koningsdag, dan zeg je de matjesmarkt. Net als vorig jaar kun je ook nu je digitale matje op meerdere plekken uitrollen. De meest bekende plek hiervoor is Marktplaats. Je kunt niet alleen spullen verkopen op Nederlands bekendste handelswebsite, maar ook actief speuren naar goede deals.

Marktplaats werkt heel simpel. Maak een foto van je kleedje en geef in de beschrijving aan welke spullen je verkoopt. Door zo duidelijk mogelijk te zijn, vergroot je je kansen op succes. Zet vervolgens je advertentie online en onderhandel met klanten om een goede prijs te krijgen. Heb je iets verkocht? Schiet dan een nieuw plaatje van je kleedje en werk de advertentie bij.

Heb je weinig met Marktplaats, of is er weinig aanbod bij jou in de omgeving? Probeer dan Facebook eens. Via het Marketplace-tabblad van de sociale app kun je namelijk deals bij jou in de buurt vinden. Ook kun je natuurlijk zelf verkoper worden. Extra fijn is dat je bij advertenties direct ziet waar de verkoper woont. Je kunt je nieuwe aanwinst dus gewoon lopend of op de fiets ophalen!

Ook leuk: Mijn Webwinkel heeft een speciale actie voor Koningsdag 2021. Je kunt tijdelijk gratis tot wel 50 producten verkopen via jouw ‘digitale matje’, dat wil zeggen: je eigen online webshop. Normaal is kun je met het gratis pakket van de webshopaanbieder maar 10 producten in je winkel uitstallen. Je moet wel snel verkopen, want na afloop van de Koning zijn verjaardag gaat de limiet weer van 50 naar 10.

2. Digitale uitjes

De nationale Oranjebond heeft haar lokale leden gevraagd om dit jaar extra creatief te zijn zodat Koningsdag 2021 alsnog een feestje wordt, ook al is het de bedoeling dat je thuis blijft.

Wil je weten wat er bij jou in de buurt georganiseerd wordt? Google dan even op jouw plaatsnaam gevolgd door “oranjevereniging”. Grote kans dat een club bij jou in de buurt bijvoorbeeld een speciale bingo, livestream op YouTube of (kindvriendelijke) pubquiz op poten heeft gezet.

Verder kun je ook deze Koningsdag genieten van Vondelpark Live. Normaal gesproken staat het Amsterdamse park vol met kinderen die hun creativiteit uiten, bijvoorbeeld door het bespelen van een instrument of opvoeren van een act. Dit jaar vinden alle optredens online plaats. Uiteraard kun je de performers een digitaal zakcentje toestoppen.

En heb je zin in een borrel? Hef dan om stipt 16:30 uur het glas, samen met alle burgemeesters van Nederland. De burgervaders en moeders van Nederland toosten dan om hun felicitaties aan de Koning uit te brengen en via de website van Nationale Toost kun je meekijken.

3. ‘Bezoek’ de lokale horeca

Cafés, restaurants en kroegen hebben het ontzettend zwaar. Dat is dit jaar extra wrang, want de meeste uitbaters hadden gehoopt juist een topomzet te halen op Koningsdag 2021. Gelukkig zit de horeca niet bij de pakken neer en kun je allerlei online activiteiten ondernemen.

In veel plaatsen is het bijvoorbeeld mogelijk om een digitale kroegentocht te doen en in sommige plekken rijden er zelfs speciale feestbussen door de straten. De lokale bakker heeft ongetwijfeld nog wat lekkere tompouces en restaurants schotelen vandaag de lekkerste afhaalmaaltijden voor.

Check even wat er bij jou in de buurt wordt georganiseerd om de horeca deze dag een extra steuntje in de rug te geven: ze kunnen het heel goed gebruiken.

4. Koningsdag 2021 met vrienden vieren

Langzaam maar zeker komt het einde van de tunnel in zicht, maar we zijn er nog niet. De nationale Oranjebond en gemeentes raden mensen daarom af om tijdens Koningsdag 2021 de hort op te gaan.

Wie toch de gezelligheid wil opzoeken, kan dit daarom het best videobellend doen. Toegegeven, het is geen vervanging van samen met vrienden een borrel doen, maar je moet wat in deze tijden. De meeste mensen zijn inmiddels gewend aan videobellen en er zijn legio alternatieven om elkaar online te ontmoeten.

Denk bijvoorbeeld aan Microsoft Teams, Google Meet of Zoom. Ook kun je elkaar videobellen met WhatsApp, het privacyvriendelijke Jitsi Meet en Apple-gebruikers hebben natuurlijk FaceTime. In onderstaande gidsen leggen we precies uit hoe het werkt.

5. Live muziek

Heb je zin in wat muziek? Schakel dan om 20:00 uur in naar het online concert van The Streamers. Deze superband geeft dan een concert bij Paleis Noordeinde. The Streamers bestaat onder meer uit Guus Meeuwis, Danny Vera, Kraantje Pappie en Armin van Buuren. Kaartjes zijn gratis, maar je moet er wel snel bij zijn want op is op.

Fijne Koningsdag!

De redactie van iPhoned wenst je een fijne Koningsdag 2021.