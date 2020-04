Koningsdag 2020 is nu al historisch. We gaan er namelijk niet met z’n allen op uit, maar blijven thuis. Thuiszitten hoeft echter niet saai te zijn. Hierbij vijf dingen die je wél kunt doen tijdens Koningsdag 2020.



Koningsdag 2020 vieren met je iPhone

Het coronavirus zorgt ervoor dat Koningsdag 2020 er heel anders uit ziet dan voorgaande jaren. Eventjes naar de vrijmarkt of de kroeg induiken is er niet bij. Gelukkig zijn we een creatief volk en zijn in korte tijd een hoop digitale alternatieven uit de grond gestampt. Op die manier hoef je je vandaag geen moment te vervelen.

1. Digitale vrijmarkt

De vrijmarkt vindt dit jaar digitaal plaats. Je kunt je digitale matje op meerdere plekken uitrollen. Via de VrijMarktplaats leg je jouw kleedje, of speur je naar goede deals. De digitale vrijmarkt werkt heel simpel. Je maakt namelijk een foto van je kleedje, met daarop alle spullen die je verkoopt, in plaats van losse advertenties. Heb je iets verkocht? Dan maak je een nieuwe foto en werk je de advertentie bij.

De digitale vrijmarkt vindt ook op andere apps plaats, bijvoorbeeld op Facebook. Bij Facebook kun je via het Marketplace-tabblad spullen bij jou in de buurt op de kop tikken. Extra handig is dat je bij de advertentie direct ziet waar de verkoper precies woont, zodat je je aankoop gewoon lopend of op de fiets kunt ophalen. Ook kun je natuurlijk zelf je kleedje leggen op Facebook door een advertentie aan te maken.

Ook buurt-app Nextdoor organiseert dit jaar een digitale vrijmarkt. Tussen 09:00 en 21:00 uur kan jong en oud online spullen verkopen aan buurtbewoners. Het voordeel van Nextdoor is dat buurtbewoners geverifieerd zijn: je weet dus aan wie je verkoopt, en vice versa. Voor iedere gemeente is een digitale kleedjesmarkt-groep aangemaakt. Leden van Nextdoor kunnen zich hierbij aansluiten.

2. Van Koningsdag naar Woningsdag

Koningsdag is de uitgelezen kans voor kinderen om hun creativiteit te tonen, bijvoorbeeld door het opvoeren van een act of het bespelen van een instrument. Dat zit er jammer genoeg dit jaar niet in, maar er zijn alternatieven. Koningsdag in het Amsterdamse Vondelpark wordt dit jaar bijvoorbeeld helemaal digitaal georganiseerd. Check de website van Vondelpark Live voor een overzicht van alle acts.

Ook de Oranjebond zit niet stil. Men organiseert de hele dag door activiteiten waar jij aan mee kunt doen. Op Koningsdagthuis.nl kun je bijvoorbeeld zien hoe anderen zich thuis vermaken, waaronder BN’ers als NikkieTutorials, Paul de Leeuw en Jeroen van der Boom.

Verder delen burgemeesters hier hun felicitaties aan de Koning uit en om 16:00 uur vindt de Nationale Toost plaats. Heel Nederland heft dan het glas. Via de website van Nationale Toost kun je meedoen en meekijken.

3. Steun de lokale horeca

Normaal gesproken is Koningsdag een topdag voor de horeca. Dit jaar moet je proosten via het scherm van je iPhone. Vrijwel overal in Nederland kun je met Koningsdag namelijk de lokale horeca steunen.

In Utrecht kun je aan de hand van het Prins Pils Pakket bijvoorbeeld een virtuele kroegentocht doen en in Rotterdam rijdt een speciale feestbus door de straten zodat je vanaf je balkon kan meeswingen. Ook in jouw woonplaats kun je de lokale horeca vast en zeker vandaag steunen.



4. Haal het festival in huis

Dit jaar organiseert muzieklabel Spinnin’ Records het Grote Koningsdag Isolatiefeest. Bekende dj’s als La Fuente en Sander van Doorn gaan plaatjes draaien op tv, YouTube en Twitch. Ook Radio 538 en Q-Music organiseren hun eigen Koningsdagfestival.

En wil je dansen én tegelijk het goede doel steunen? Koop dan een kaartje voor het Kingsday VR Festival. De opbrengsten gaan namelijk naar de Voedselbank. Je hebt wel een vr-bril nodig om je op de Dam te wanen. Heb je die niet? Dan kun je meekijken via de livestream.

5. Een thuiskroeg

Ben je meer van de kroegen? Dan kun je vandaag een online Woningsdag-pubquiz doen. Op die manier kun je met vrienden een digitale pubquiz doen via bijvoorbeeld Zoom of Microsoft Teams. Na betaling krijg je een PowerPoint-presentatie met 60 vragen per e-mail toegestuurd. Verder organiseren veel lokale kroegen vandaag allerlei soorten activiteiten om je vanuit huis te vermaken, waaronder bingo’s, eigen pubquizzen en optredens.

→ Bestel de Woningsdag-pubquiz (20 euro)

Hoe vermaak jij je vandaag? Of heb je nog een goede tip voor dit overzicht? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!