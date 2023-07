Gestolen koffer gespot via AirTag? Je krijgt hem niet overal terug

Je koffer voorzien van een AirTag is een uitstekende manier om hem niet kwijt te raken. Maar hoe zit het als je koffer gestolen wordt? Is de AirTag dan voldoende om je koffer weer terug te krijgen?

Gestolen koffer gespot via AirTag

Het is een slim idee als je een AirTag hebt verstopt in voorwerpen die je dierbaar zijn. Zo stoppen veel mensen een AirTag in hun (elektrische) fiets en tijdens vakanties ook wel eens in de koffer.

Door een AirTag in je koffer te stoppen, raak je hem niet kwijt op bijvoorbeeld het vliegveld. En als je koffer gestolen wordt, weet je meteen waar de politie naartoe moet om hem terug te halen. Maar in het buitenland kan de politie je ondanks de AirTag niet altijd meteen helpen.

Gestolen motor in Chicago

Zo heeft een motorrijder in Chicago een AirTag onder het zadel van zijn motor verstopt. Die motor werd onlangs gestolen en dankzij de AirTag kon de eigenaar de politie via de Zoek mijn-app exact laten zien waar de motor zich bevond.

Maar de politie kan daar schijnbaar alleen in actie komen wanneer de motor in het openbaar wordt gezien. Staat de motor in een afgesloten garage, dan mag de politie geen actie ondernemen. Staat je koffer met AirTag bij iemand in huis, dan zal dat dus niet anders zijn.

Koffer met AirTag

Een koffer met AirTag is natuurlijk geen motor met AirTag. Maar blijkbaar is een AirTag in elk geval in Chicago voor de politie geen reden om een huis binnen te vallen. Dat is dus wel iets om rekening mee te houden als je naar het buitenland gaat.

In Nederland ligt dit gelukkig anders, getuige een politiebericht van eind maart. De politie viel een woning in Den Haag binnen, omdat de eigenaar van een elektrische fiets met AirTag aantoonde dat deze fiets gestolen was en in de betreffende woning stond. De politie trof daar gelijk nog meer gestolen fietsen aan.

