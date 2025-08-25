Deze knop wordt volledig anders op de iPhone 18 van volgend jaar

Volgens een eerste gerucht zou de knop op de iPhone 18 helemaal verdwijnen, maar een nieuw gerucht heeft het over een subtielere verandering.

Deze knop wordt anders op de iPhone 18

De knop voor de iPhone 18 waar we het over hebben, is de Cameraregelaar. Het nieuwste en ook betrouwbaarste gerucht, zegt dat Apple helemaal niet van plan is om de Cameraregelaar op de iPhone 18 te verwijderen. In plaats daarvan zal Apple een vereenvoudigde versie van de Cameraregelaar introduceren.

De Cameraregelaar op de iPhone 16 is een complex stukje techniek. Het combineert een drukgevoelige knop met een capacitief oppervlak waarop je kunt vegen en tikken om de camera-app te bedienen. Je kunt op de knop drukken om een foto te maken en over het oppervlak vegen om tussen modi te schakelen, in en uit te zoomen en nog veel meer.

Eenvoudiger en goedkoper

Het nieuwste gerucht is afkomstig van het Instant Digital-account op Weibo, dat in het verleden al vaker juiste informatie over aankomende iPhones heeft gelekt. Volgens het gerucht voert Apple momenteel een normale proefproductie uit van de druksensor die wordt gebruikt in de Cameraregelaar. Alleen zou het aanraakgevoelige onderdeel uit de knop voor de iPhone 18 zijn verwijderd.

Het rapport noemt specifiek de hoge productiekosten en zorgen over de betrouwbaarheid op lange termijn van de Cameraregelaar als redenen voor deze wijziging. Daarnaast zal feedback van gebruikers ongetwijfeld ook een rol hebben gespeeld.

De Cameraregelaar heeft zeker een aantal handige functies, maar tot nog toe heeft de knop niet het succes waar Apple op had gehoopt. Toch lijkt de genoemde wijziging van de knop voor de iPhone 18 een stuk waarschijnlijker dan het volledig schrappen van de Cameraregelaar.

iPhone 18

De iPhone 17 verschijnt in september, wat normaal gesproken betekent dat de iPhone 18 in september 2026 op de markt komt. Er zijn alleen geruchten dat Apple deze cyclus gaat doorbreken. Het ziet er naar uit dat in september 2026 alleen de iPhone 18 Pro-modellen verschijnen en dat de release van de iPhone 18 en de iPhone 18 Air wordt uitgesteld tot het voorjaar van 2027.

Zover is het natuurlijk nog niet. We krijgen eerst de presentatie van de iPhone 17-serie, waarschijnlijk op dinsdag 9 september.