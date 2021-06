Knab voegt Apple Pay toe: draadloos betalen doe je zo

Knab heeft Apple Pay toegevoegd. Klanten van de internetbank kunnen daardoor nu draadloos afrekenen met hun iPhone of Apple Watch. Zowel zakelijke als particuliere Knab-klanten kunnen Apple Pay gebruiken.

Knab voegt Apple Pay toe

De bank kondigt de nieuwe functie aan via een persbericht. Met de betaaldienst kunnen Apple-gebruikers draadloos afrekenen bij een pinautomaat met hun iPhone, Apple Watch of iPad. Het werkt ook tijdens het online shoppen. Zo voeg je Apple Pay toe als Knab-klant:

Open de Knab-app op je iPhone; Ga naar de instellingen (rechtsonder in het scherm); Tik op ‘Bankpassen’ en kies de betaalrekening die je wil toevoegen; Druk op ‘Zet in Apple Wallet’; Accepteer de voorwaarden en volg de aanwijzingen op het scherm; Klaar ben je!

Je hebt nu je Knab-betaalpas aan de Wallet-app van de iPhone toegevoegd. Nu kun je overal afrekenen door je iPhone vlakbij de pinautomaat te houden. Apple Pay is gratis. Je betaalt dus niets extra naast de gebruikelijke kosten voor je Knab-rekening.

Zo werkt draadloos afrekenen

Voordat je dit afrekent, moet je wel twee keer op de knop aan de zijkant van je telefoon drukken en even naar je scherm kijken. Face ID, de gezichtsherkenning van je iPhone, scant nu je gezicht om te checken of jij het echt bent.

Heb je een oudere iPhone met Touch ID (de vingerafdrukscanner)? Leg dan je vinger op de scanner en houd je telefoon bij de automaat om af te rekenen. Apple Watch-dragers klikken tweemaal op de knop aan de zijkant om het horloge te ontgrendelen.

Je kunt Apple Pay ook online gebruiken. Tijdens het afrekenen kun je op het icoon van de Apple-betaaldienst tikken en vervolgens Face ID, Touch ID of de ontgrendelingscode van je apparaat gebruiken om de transactie goed te keuren. Let op: niet alle apps en websites ondersteunen Apple Pay.

Meer over Apple Pay

Apple Pay is sinds juni 2019 in Nederland beschikbaar. Vanaf toen konden ING-klanten met de betaaldienst afrekenen. Sindsdien volgden ABN AMRO, Rabobank en Bunq. Loop je vast met installeren? Kijk dan onderstaande video. Hierin leggen we precies uit hoe Apple Pay werkt.