Kleuren iPhone 17: dit kun je volgens deze geruchten verwachten

De iPhone 17 verschijnt later dit jaar, uiteraard in nieuwe kleuren – dit zijn alle geruchten over de mogelijke kleuren die nu bekend zijn.

Nieuwe kleuren

Apple brengt in september de nieuwe iPhone 17-serie uit in een reeks nieuwe kleuren. We zetten alle geruchten over de kleuren die tot nu toe bekend zijn voor de iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro‌ en iPhone 17‌ Pro Max voor je op een rij.

iPhone 17-modellen

Voor de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus koos Apple voor zachte, pastelkleurige kleuren. Ze zijn verkrijgbaar in Wit, Zwart, Ultramarijn, Blauwgroen en Roze. Het Geel van de iPhone 15 is vervangen door het donkerdere Ultramarijn. De kleuren van de iPhone 16 lijken meer verzadigd en levendig. Vooral Roze en Ultramarijn vallen op in vergelijking met de pastelkleuren van de iPhone 15.

Voor de aankomende iPhone 17-modellen hebben we tot nog toe slechts één gerucht, van Majin Bu op X. Apple zou volgens hem nieuwe paarse en groene kleuropties testen voor het basismodel van de iPhone 17. Bu zegt dat slechts één van de twee nieuwe kleuren de uiteindelijke selectie halen. Blijkbaar is paars de meest waarschijnlijke keuze.

Het is nog niet bekend welke kleuren Apple gaat kiezen voor de iPhone 17 Air, die naar verwachting het Plus-model in de line-up van dit jaar zal vervangen.

iPhone 17 Pro-modellen

Apple heeft voor de recente iPhone Pro-modellen van titanium gekozen voor gedempte kleuren. Voor de iPhone 16 Pro heeft Apple een nieuwe kleur geïntroduceerd: Desert Titanium. De iPhone 16 Pro is daarnaast verkrijgbaar in Wit Titanium, Zwart Titanium en Grijs Titanium.

Dit jaar krijgen de iPhone 17 Pro-modellen waarschijnlijk een aluminium frame in plaats van titanium. Ook de achterkant van de toestellen krijgt mogelijk een nieuw ontwerp dat deels uit aluminium en deels uit glas bestaat. Dit zou kunnen leiden tot geheel nieuwe kleuropties voor de iPhone 17 Pro-modellen. Tot nu toe hebben we geruchten gehoord over ten minste één nieuwe kleur: Sky Blue. Dat is dezelfde kleur die in maart werd geïntroduceerd op de nieuwste MacBook Air 2025.

Op zijn website schrijft Bu dat bronnen bevestigen dat er verschillende prototypes van de iPhone 17 Pro zijn gemaakt in verschillende kleuren. Sky Blue zou momenteel de favoriet zijn. Volgens hem is deze kleur nog mooier is dan het populaire Sierra Blue van de iPhone 13 Pro.

De kleur Sky Blue van de MacBook Air is niet erg verzadigd en de kleur kan variëren afhankelijk van de lichtomstandigheden. Apple omschrijft het als een prachtige, metallic lichtblauwe kleur die een dynamisch kleurverloop creëert wanneer het licht op het oppervlak weerkaatst.