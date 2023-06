Zien: worden dit de nieuwe kleuren van de iPhone 15?

Er gaan nieuwe beelden van de iPhone 15 rond, waarop we mogelijk de nieuwe kleuren van de volgende iPhone zien. Zo zien de nieuwe iPhones eruit!

iPhone 15 komt eraan

In september presenteert Apple weer een nieuwe reeks iPhones. Dit jaar verschijnt de iPhone 15, waarover inmiddels al veel duidelijk is. Het Dynamic Island, dat we al kennen van de iPhone 14 Pro (Max), komt dit jaar ook naar de reguliere iPhone 15 (Plus). Ook de camera wordt veel beter: alle iPhone 15-modellen krijgen een 48-megapixelcamera en de iPhone 15 Pro Max krijgt zelfs een nieuwe periscooplens.

Er zijn nu opnieuw renders van de iPhone 15 opgedoken, waarop de nieuwe kleuren van de iPhones te zien zijn. Het was al duidelijk dat de iPhone 15 (Plus) kleuren krijgt die we nog niet eerder bij een iPhone hebben gezien. Apple brengt vaak een speciale kleur uit voor de Pro-modellen en dat is dit jaar niet anders. Dit zijn de nieuwe kleuren voor de komende reeks iPhones.

Reguliere iPhone 15 krijgt opvallende kleuren

Door eerder gelekte kleurcodes krijgen we een goed idee van het design van de nieuwe iPhones. De iPhone 15 (Plus) krijgt er naar verluidt twee nieuwe kleuren bij. De telefoon komt waarschijnlijk beschikbaar in de het lichtblauw en roze. Dit zou een primeur zijn, want we hebben nog geen iPhone gezien met dit kleurenpallet.

Daarnaast komen ook de gebruikelijke tinten als middernacht, sterrenlicht en rood weer naar de reguliere iPhone 15. Dat betekent dat je bij de iPhone 15 kunt kiezen uit vijf verschillende kleuren. Doorgaans steekt Apple de iPhone in de lente weer in een nieuw jasje, er wordt dan een nieuwe kleur toegevoegd aan de collectie. Zo verscheen dit jaar de kanariegele iPhone 14.

Bijzondere kleur voor de iPhone 15 Pro (Max)

Niet alleen de iPhone 15 (Plus) krijgt nieuwe kleuren, ook het kleurenpalet van de iPhone 15 Pro (Max) wordt uitgebreid. Apple geeft de Pro-modellen ieder jaar een speciale kleur en dit jaar trekt de behuizing van de iPhone 15 Pro (Max) opnieuw de aandacht. De telefoon wordt namelijk uitgebracht in bordeauxrood, een dieprode kleur.

De iPhone 14 Pro (Max) is beschikbaar in de kleuren dieppaars, goud, zilver en spacezwart. De dieppaarse kleur wordt bij de iPhone 15 Pro (Max) dus waarschijnlijk vervangen door de dieprode kleur. Waarschijnlijk komen goud, zilver en spacezwart wél naar de nieuwe iPhones. Bij de iPhone 15 Pro (Max) heb je daarom straks de keuze uit vier verschillende uitvoeringen.

Dit is wanneer de nieuwe iPhone verschijnt

Apple heeft dus weer een aantal toffe tinten uitgekozen voor de nieuwe reeks iPhones. We moeten nog even wachten op de iPhone 15, want de telefoon verschijnt pas in september. Doorgaans presenteert Apple de nieuwe iPhones in de tweede of derde week van september. De iPhone verschijnt dan een week later in de winkels.

Ben je enthousiast over de nieuwe kleuren en wil jij meer weten over de iPhone 15? We hebben eerder alle geruchten over de iPhone 15 bij elkaar gezet, evenals alles wat we tot nu toe weten over de iPhone 15 Pro Max. Door alle nieuwe functies wordt de iPhone 15 helaas weer duurder. Lees hier hoeveel je gaat betalen voor de duurste iPhone ooit.

