Foto’s: dit zijn de nieuwe kleuren van de iPhone 15 én iPhone 15 Pro

Er zijn nieuwe foto’s opgedoken, waarop dummy’s van de nieuwe iPhones zijn te zien. Zo zien de nieuwe kleuren van de iPhone 15 en iPhone 15 Pro eruit!

Nieuwe kleuren iPhone 15

De iPhone 15 wordt over twee weken eindelijk gepresenteerd, maar foto’s onthullen nu al de nieuwe kleuren van de telefoon. Eerder werd al duidelijk dat de nieuwe reguliere iPhone verschijnt in vijf kleuren, waaronder blauw en roze. Bij de iPhone 15 krijg je voor het eerst een oplaadkabel met usb-c-aansluiting, die past bij de kleur van de telefoon. Daardoor weten we zo goed als zeker dat er ook een gele iPhone 15 komt.

Op nieuwe foto’s zijn nu dummy’s te zien van de iPhone 15 (Plus), waarmee bevestigd wordt dat de iPhone inderdaad in deze drie kleuren wordt uitgebracht. De telefoon verschijnt ook nog in de tinten zwart en mintgroen. Opvallend is dat de kleuren op de foto niet heel fel lijken, waardoor de behuizing van de nieuwe iPhone niet erg in het oog springt. Zo verscheen de iPhone 14 dit jaar nog in een enorm felle gele kleur.

iPhone 15 Pro verschijnt in vier kleuren

Ook de nieuwe kleuren van de iPhone 15 Pro worden getoond op de foto’s van de dummy’s. De iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max verschijnen in vier kleuren: spacezwart, zilver, blauw en grijs. Bij de iPhone 14 Pro (Max) zagen we spacezwart en zilver al terug, maar dieppaars en goud lijken dus niet terug te keren bij de iPhone 15.

Bij de iPhone 15 Pro (Max) past Apple de behuizing van de telefoons iets aan, want de iPhone krijgt titanium randen. Hierdoor zijn de Pro-modellen dit jaar lichter dan de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max, die zijn voorzien van roestvrijstalen banden rond de zijkant. De nieuwe titanium behuizing van de iPhone 15 Pro (Max) zorgt er vermoedelijk voor dat Apple uit slechts een beperkt aantal kleuren kon kiezen.

Meer weten over de iPhone 15

De nieuwe kleuren van de iPhone 15 zijn dus niet enorm spannend. Apple heeft voor veilige kleuren gekozen, dat mogelijk komt door de nieuwe titanium behuizing van de iPhone 15 Pro (Max). Hierdoor zijn alle nieuwe tinten bij de iPhone 15 een stuk minder fel dan we bij eerdere iPhones zagen. Het blijft natuurlijk nog even afwachten of dit daadwerkelijk de nieuwe kleuren worden van de volgende iPhone.

We hoeven niet lang meer te wachten op de onthulling van de iPhone 15 met de nieuwe kleuren, want over twee weken is het iPhone-event al. Wil je alvast meer weten over de nieuwe iPhones? We hebben hier alle geruchten over de iPhone 15 en over de iPhone 15 Pro Max voor je onder elkaar gezet!

