iPhone 15 kleuren: het hele kleurenpalet op een rij

Apple heeft gisteren vier nieuwe iPhones aangekondigd tijdens het Wonderlust-event. Er is nu een iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max. iPhoned zet alle officiële kleuren op een rij.

De officiële kleuren van de iPhone 15-modellen

Heb je besloten om een van de nieuwe iPhone 15-modellen te kopen, dan moet je een paar keuzes maken. Om te beginnen kies je welke van de vier versies het beste bij jou past. Vervolgens kies je de hoeveelheid opslagruimte die je nodig denkt te hebben. En last but not least kies je de kleur die je wilt hebben. We zetten de opties voor je op een rij.

iPhone 15 en iPhone 15 Plus

De iPhone 15 als de iPhone 15 Plus zijn verkrijgbaar in dezelfde vijf kleuren. Die kleuren hebben deze keer geen namen zoals middernacht of sterrenlicht, maar heten gewoon zwart, blauw, groen, geel en roze.

De iPhone 15 en de iPhone 15 Plus zijn gemaakt van aluminium, met een scherm van Ceramic Shield-glas en een achterkant van gehardend doorkleurd glas.

iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max

Ook bij beide Pro-versies van de nieuwe iPhone 15 heb je de keuze tussen vier dezelfde kleuren. De kleuren hebben net wat minder eenvoudige namen dan die van de iPhone 15 en iPhone 15 Plus. Dat komt door het gebruikte materiaal in de behuizing. De kleuren heten zwart titanium, wit titanium, blauw titanium en naturel titanium.

De iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max zijn dus gemaakt van titanium. Het scherm is hetzelfde als bij de gewone iPhone 15 (Plus), maar de achterkant is van getextureerd matglas, wat de Pro-modellen een mooie matte uitstraling geeft.

Alle kleuren op een rij

Voor het gemak zetten we nog even alle kleuren, inclusief het materiaal van de behuizing en de achterkant, op een rij in een tabel.

Model Kleuren Materiaal Achterkant iPhone 15 Zwart

Blauw

Groen

Geel

Roze Aluminium Doorkleurd glas iPhone 15 Plus Zwart

Blauw

Groen

Geel

Roze Aluminium Doorkleurd glas iPhone 15 Pro Zwart Titanium,

Wit Titanium

Blauw Titanium

Naturel Titanium Titanium Getextureerd matglas iPhone 15 Pro Max Zwart Titanium

Wit Titanium

Blauw Titanium

Naturel Titanium Titanium Getextureerd matglas

Welke kleur moet je kiezen?

Dat is natuurlijk heel persoonlijk. En je opties hangen nogal af van de iPhone 15-versie die je kiest. Bij de iPhone Pro (Max) ben je aangewezen op de chique titanium kleuren, bij de iPhone 15 (Plus) kun je ook kiezen voor een aantal vrolijke kleuren. Ben je van plan om een hoesje te gebruiken, dan maakt de kleur die je kiest ook gelijk wat minder uit.