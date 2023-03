iPhone 14 kleuren: deze kleur moet je écht niet kopen

De iPhone 14 is er inmiddels in zes verschillende kleuren. Maar sommige van deze kleuren kun je beter niet kopen. iPhoned vertelt je waarom.

Deze kleuren van de iPhone 14 kun je beter níét kopen

Apple heeft onlangs de iPhone 14 in een nieuwe kleur uitgebracht. De knalgele iPhone 14 (en iPhone 14 Plus) neemt plaats naast de andere vijf kleuren van de nieuwste iPhone. Toch zijn er een paar van deze kleuren die je eigenlijk beter níét kunt kopen.

Zwart, wit of toch een felle kleur

Het fijne van een iPhone is dat hij behoorlijk waardevast is. Wil je dus na twee of drie jaar een nieuwe iPhone kopen? Dan kun je je oude iPhone vaak nog voor een leuk prijsje van de hand doen. Tenzij je een van de meer opvallende kleuren van de iPhone hebt …

In het algemeen zijn de neutrale kleuren van de iPhone het populairst. Soms is er wel een kleur die veel verkocht wordt, zoals de paarse iPhone 14 Pro (Max). Maar zelfs dan is de zwarte iPhone een van de populairste kleuren.

Wanneer je van plan bent om later je iPhone te verkopen, kun je dus beter een van de neutrale iPhone 14 kleuren nemen, zoals zwart of wit. Die verkopen dan meestal makkelijker dan de opvallende kleuren, zoals geel of rood.

Daarnaast is een hoesje vaak het eerste dat je bij een nieuwe iPhone koopt. Tenzij je voor een doorzichtig hoesje kiest, zie je toch vrijwel niets meer terug van de kleur. Dus zelfs wanneer je sommige knallende kleuren van de iPhone 14 écht heel tof vindt, zie je ze het niet meer.

iPhone 14 in het kort

De iPhone 14 heeft een scherm van 6,1 inch en de A15 Bionic-processor. Die chip ken je misschien nog wel van zijn voorganger, de iPhone 13 (al is die chip nu iets sneller). De camera van de iPhone 14 is weer een stukje beter dan de iPhone 13 (vooral bij weinig licht). Daarnaast heeft de selfie-camera een groter diafragma en autofocus. Er zijn ook gloednieuwe functies, zoals Ongelukdetectie.

