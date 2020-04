De iPhone 12 krijgt een design dat lijkt op dat van de iPad Pro, met onder andere een kleinere notch. Ook de HomePod wordt aangepakt: de nieuwe versie wordt twee keer zo klein.

Kleinere HomePod en kleinere notch voor iPhone 12

Het doorgaans betrouwbare Bloomberg meldt dat zeker twee van de vier nieuwe iPhone 12-toestellen een design krijgt dat lijkt op de nieuwste iPad Pro, met vlakke roestvrijstalen randen, platte zijden en scherpe afgeronde hoeken.

Dat klopt met eerdere geruchten waarin de iPhone 12 werd vergeleken met de iPhone 4. Opvallend is wel dat Bloomberg enkel de twee duurste edities van de iPhone 12 noemt als het gaat om dit nieuwe design.

Daarnaast stelt Bloomberg dat de notch, waar de camera en sensoren voor Face ID in zitten verwerkt, met de iPhone 12 een stuk kleiner wordt. Apple zoekt naar manieren om de notch volledig weg te werken in toekomstige designs, maar dat is met de iPhone 12 dus waarschijnlijk nog niet het geval.

Kleinere HomePod

Daarnaast wordt de HomePod vernieuwd. Sinds de release van de speaker in februari 2018 heeft Apple enkel software-updates uitgebracht. Volgens Bloomberg komt Apple later dit jaar met een goedkopere HomePod, die half zo groot is als de huidige editie. Daarmee kan het bedrijf de concurrentie aangaan met goedkope slimme speakers op de markt, van onder andere Google.

AirTags

Volgens Bloomberg wordt de AirTag, het kleine apparaatje dat je aan je spullen hangt om ze terug te vinden, gebundeld met een leren omhulsel en een sleutelhanger om het aan je spullen te hangen. Ook de AirTag moet dit jaar nog in de winkels liggen.

