Zien: dit is het kleinere Dynamic Island van de iPhone 18 Pro (Max)

Er zijn al langer geruchten dat Apple zou werken aan een kleiner Dynamic Island voor de iPhone 18 Pro (Max), maar nu zijn er ook afbeeldingen.

Kleiner Dynamic Island

Er zijn vanuit verschillende bronnen afbeeldingen opgedoken die duiden op een kleiner Dynamic Island van de iPhone 18 Pro (Max). Op een van die afbeeldingen zien we een vermeend prototype van de iPhone 18 Pro. Deze afbeelding ondersteunt eerdere geruchten dat Apple van plan is om het Dynamic Island later dit jaar aanzienlijk te verkleinen.

De afbeelding van het iPhone 18 Pro prototype met een duidelijk kleiner Dynamic Island, is afkomstig van een X-gebruiker met de naam @earlyappleleaks‌. Op de foto wordt de zaklamp van een andere iPhone boven de hoek van het scherm gehouden, waardoor een kleine ronde uitsparing onder het scherm zichtbaar wordt. Dat is vermoedelijk de verplaatste Face ID-sensor.

Door de onderdelen van de TrueDepth-camera onder het scherm te plaatsen, is het mogelijk dat de uitsparing voor het Dynamic Island veel kleiner wordt. Meerdere eerdere geruchten suggereerden al dat Face ID het eerste onderdeel is dat Apple onder het scherm wil plaatsen. X-gebruiker @earlyappleleaks is wel een relatief nieuw account van onbekende herkomst en zonder bewezen staat van dienst. We moeten de afbeelding dus wel met de nodige voorzichtigheid bekijken.

Nog een andere bron

Los van de afbeelding van @earlyappleleaks heeft een andere X-gebruiker met de naam @UniverseIce een afbeelding gedeeld van een iPhone 18 Pro screenprotector. Daarop is eveneens een aanzienlijk kleinere uitsparing te zien op de plek waar het Dynamic Island zit. De screenprotector lijkt de echtheid van de afbeelding van @earlyappleleaks dus te bevestigen. Bovendien heeft @UniverseIce wel al een behoorlijke staat van dienst als het gaat om Apple-lekken.

iPhone 18 series bezel are the same as iPhone 17 and iPhone 16.

But all three iPhone 18 reduce the width of Dynamic Island. pic.twitter.com/g50BKPPiws — Ice Universe (@UniverseIce) March 27, 2026

Tegelijkertijd doen er vergelijkbare geruchten van andere bronnen de ronde. Dat er een kleiner Dynamic Island komt, lijkt dus wel redelijk aannemelijk. Apple brengt de ‌iPhone 18 Pro‌-modellen waarschijnlijk in september op de markt, samen met de eerste vouwbare iPhone. De standaard ‌iPhone 18‌ verschijnt vermoedelijk pas begin volgend jaar.