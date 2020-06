iOS 14: 14 kleine functies en verbeteringen die je nog niet kende

Widgets op je homescreen, een app-bibliotheek en andere grote veranderingen kende je vast al. Maar Apple voegt dit najaar nog veel meer toe. Dit zijn onze favoriete kleine iOS 14 functies.



iOS 14 kleine functies die je nog niet kende

De afgelopen dagen heb je op iPhoned alles kunnen lezen over iOS 14. De grote update die dit najaar voor de iPhone verschijnt bevat een aantal flinke veranderingen voor de software van je iPhone. Deze nemen we in het onderstaande artikel met je door. Door die grote aanpassingen zou je bijna de kleine iOS 14 functies vergeten, terwijl deze minstens zo interessant zijn.

1. Tik op de achterkant voor functies

In de toegankelijkheidinstellingen van iOS is een interessante optie toegevoegd: vanaf iOS 14 kun je op de achterkant van je iPhone tikken om bepaalde functies te activeren. Zo kun je bijvoorbeeld Siri activeren door twee keer op de achterkant te tikken of een screenshot maken.

Omdat deze optie ook Siri Shortcuts ondersteunt, kun je deze nieuwe optie praktisch voor alles instellen. Denk bijvoorbeeld aan het aan- en uitzetten van je lampen of het openen van een specifieke app.

2. iOS herkent het geluid van alarmen en sirenes en waarschuwt

Een andere functie die diep in de instellingen verborgen zit is deze. Je iPhone kan voortaan meeluisteren naar het geluid van alarmen of sirenes. Een uitkomst voor mensen met een gehoorbeperking of die om een andere reden een alarm niet zouden horen. Zodra je iPhone iets hoort krijg je een melding op je scherm te zien.

3. Maak je eigen widget-stapel

Widgets zijn de meest zichtbare iOS 14-aanpassingen. Nu mensen met de eerste ontwikkelaarsbèta aan de slag gaan wordt er steeds meer over bekend. Zo blijkt dat je zelf een slimme ‘stapel’ kan maken van widgets. Dit doe je door ze simpelweg over elkaar heen te leggen op je homescreen. Daarna kun je erover swipen om van widget te wisselen. Handig als je meerdere widgets wil gebruiken maar niet je hele homescreen ermee wilt vullen.

4. Snelle check of apps camera of microfoon gebruiken

De eeuwenoude vraag of Instagram en Facebook je afluisteren wordt dit najaar beantwoord. Voortaan verschijnt er namelijk een gekleurd bolletje in de rechter bovenhoek van je scherm als een app iets opneemt. Een groen bolletje als een app gebruik maakt van je camera, een oranje bolletje als er geluid wordt opgenomen. Dat moet het een stuk zichtbaarder maken als een app iets van je opneemt.

5. Melding als een app je klembord bekijkt

Een andere fijne privacyverbetering in iOS 14 is een nieuwe melding. Deze verschijnt als een app toegang vraagt of meekijkt wat je gekopieerd hebt op je klembord. Veel mensen kopiëren hun wachtwoorden en andere gevoelige gegevens naar hun klembord om ze ergens anders weer te plakken. Dus is het goed om te weten welke apps graag even meegluren en dus inzicht krijgen in deze gegevens.

6. Apple Maps waarschuwt voor maximale snelheid en flitsers

Apple wil heel graag dat je Apple Maps net zo serieus neemt als Google Maps, dus worden er ook dit jaar wat functies toegevoegd die we al kennen. Zo gaat Apple waarschuwen voor de maximale snelheid en voor flitsers, al lijkt deze functie vooralsnog alleen in de Verenigde Staten beschikbaar te komen.

7. QuickTake-video komt naar oudere iPhones

iOS 14 is niet alleen goed nieuws voor de nieuwste iPhones. Ook voor de iPhone XS en iPhone XR wordt er een functie toegevoegd die nu enkel op nieuwere apparaten beschikbaar is. Met QuickTake-video kun je snel een filmpje opnemen door de fotoknop ingedrukt te houden. Een kleine, maar fijne update.

8. Eindelijk een emoji-zoekfunctie

Ieder jaar komen er nieuwe emoji bij, waardoor de hoeveelheid inmiddels aardig uit de hand begint te lopen. Om het overzichtelijk te houden voegt iOS 14 een speciale zoekfunctie toe, waarmee je razendsnel het juiste figuurtje kunt vinden. Deze staat los van de huidige suggestiefunctie, die een emoji voorstelt als je een woord intikt.

9. Kies tot welke foto’s apps toegang hebben

Om je privacy te beschermen moet je een app toegang geven tot deze toegang krijgt tot je foto’s, maar daarna heeft de app vrij spel om door je bibliotheek te speuren. Met iOS 14 steekt Apple hier een stokje voor door een nieuwe optie toe te voegen. Voortaan kun je apps toegang geven tot specifieke foto’s in plaats van je volledige verzameling. Op die manier leg je apps veel meer aan banden dan nu het geval is.

10. FaceTime oogcontact-functie keert terug

Een functie die op het laatste moment uit iOS 13 werd geschrapt keert terug in iOS 14: met machine learning zorgt je iPhone ervoor dat het tijdens een FaceTime-gesprek lijkt alsof je in de camera kijkt, terwijl je in feite naar de andere persoon op het scherm kijkt.

Daardoor komen gesprekken een stuk natuurlijk erover, omdat het lijkt alsof je elkaar echt aankijkt en niet langs elkaar heen tuurt. Ook fijn: als FaceTime ziet dat iemand gebarentaal gebruikt, zal zijn of haar video groter worden weergegeven in een groepsgesprek.

11. Vernieuwde podcast-app met luistertips

De Podcast-app krijgt een kleine opknapbeurt en gaat je helpen om meer shows te ontdekken. Dit gebeurt op basis van je luistergedrag, zodat je (in theorie) ook echt de podcasts te zien krijgt waar jij interesse in hebt. Daarnaast kun je voortaan een afspeellijst maken waarin je handmatig samenstelt welke afleveringen achter elkaar afgespeeld worden.

12. Sneller en slimmer zoeken in de Notities-app

De Notities-app wordt een stuk sneller omdat alle berekeningen en taken voortaan op je iPhone lokaal worden uitgevoerd. Dat levert onder meer een snellere zoekfunctie op en zorgt voor een verbeterde kwaliteit van documentscans die je maakt. Op de iPad herkent de app voortaan als je een vorm tekent en kun je een getekend rondje in een perfecte cirkel veranderen.

13. AirPods- en Apple Watch-oplaadnotificaties

Een andere kleine iOS 14 functie die voor veel mensen handig is: je iPhone kan voortaan een melding geven als je AirPods of Apple Watch volledig zijn opgeladen. Omdat deze bij veel mensen elders in huis liggen op te laden, is het fijn om rechtstreeks op je iPhone te kunnen zien als het tijd is om ze weer van het stopcontact af te halen.

14. Nieuw ontwerp voor de Muziek-app

De complete interface van de Muziek-app gaat op de schop en heeft een andere indeling gekregen. Zo staat het ‘Luister Nu’ onderdeel veen centraler en is de knoppenbalk onderin beeld aangepast. Net als Spotify kun je er ook voor kiezen dat muziek blijft doorspelen als een album of afspeellijst klaar is. Dan kiest Apple Music op basis van jouw luistergedrag muziek die hier op aansluit.

Meer weten over iOS 14?

Nu Appel iOS 14 officieel heeft onthuld, kun je de komende maanden op iPhoned een constante stroom aan artikelen verwachten waarin we deze update helemaal uitpluizen. Van praktische tips tot onze eerste indruk van de update zelf, als je jezelf goed wilt voorbereiden op iOS 14 ben je bij ons aan het juiste adres.