7 geweldige functies in iOS 18 en macOS Sequoia die je nog níét kent

Naast grote verbeteringen komen er ook veel kleine features naar iOS 18, iPadOS 18 en macoS Sequoia. We stellen er een aantal aan je voor!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

7 features in iOS 18, iPadOS 18 en macOS Sequoia

In september verschijnen iOS 18, iPadOS 18 en macOS Sequoia, die naast grote nieuwe functies ook handige kleine features toevoegen. Hier mag je naar uitkijken.

1. Automatisch tijdelijke ondertiteling

Op een Apple TV heb je de mogelijkheid om Siri te vragen wat er gezegd werd. Je gaat dan gelijk 10 seconden terug, waarbij tijdelijk ondertiteling wordt ingeschakeld. In tvOS 18, iOS en iPadOS 18, en macOS Sequoia, heb je Siri daar niet meer voor nodig. Als je in de tv-app een stukje terug gaat, wordt de ondertiteling automatisch ingeschakeld gedurende 10 seconden en dan automatisch weer uitgeschakeld.

2. Bestanden blijven bewaard

De app Bestanden verplaatst automatisch bestanden van je iPhone, iPad of Mac naar je iCloud, om ervoor te zorgen dat je altijd genoeg lokale opslagruimte hebt. Het vervelende hiervan is dat je niet kunt aangeven dat je wilt dat een bestand op je apparaat blijft staan. Dat verandert dankzij een van de nieuwe kleine features in iOS 18, iPadOS 18 en macOS Sequoia. De feature ‘Keep Downloaded’ voorkomt dat een bestand wordt verplaatst naar je iCloud en dus offline beschikbaar blijft.

3. Secties samenvouwen in Notities

Zelfs in Notitie-apps van derden vind je praktisch nooit de mogelijkheid om secties samen te vouwen en uit te klappen. In iOS 18 krijgt de app Notities deze functionaliteit wel. Het is waarschijnlijk niet iets wat je heel vaak gebruikt, maar voor specifieke notities die wat meer organisatie vereisen, is het een erg handige tool.

4. RCS-ondersteuning in Berichten

RCS zorgt ervoor dat berichten sturen tussen iPhones en Androids beter werkt dan ooit. De afkorting RCS staat voor Rich Communication Services en wordt al lange tijd gebruikt op Android-toestellen. RCS maakt het ook mogelijk om foto’s en video’s van hogere kwaliteit te versturen, ontvangstbevestigingen te lezen en nog veel meer. RCS-ondersteuning is zonder meer een van de handigste kleine features in iOS 18, iPadOS 18 en macOS Sequoia.

5. Wachtwoorden importeren op je Mac

De nieuwe, speciale Wachtwoorden-app is ook een van de handige kleine features in iOS 18, iPadOS 18 en macOS Sequoia. Maar er is één bijzonder handige feature in de Mac-versie. Alleen in Sequoia kun je heel eenvoudig wachtwoorden importeren vanuit een CSV-bestand. In slechts een paar minuten exporteer je bijvoorbeeld je 1Password-gegevens als CSV-bestand en importeer je het in de Wachtwoorden-app van Apple. Apple herkende ook automatisch dubbele vermeldingen. Overstappen naar de Wachtwoorden-app van Apple wordt dus heel gemakkelijk!

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

6. Menubalk-tool voor wachtwoorden

Er is nog een handige Mac-functie voor de app Wachtwoorden. In macOS Sequoia kun je namelijk optioneel een menubalk-icoontje inschakelen voor Wachtwoorden. Hiermee kun je recente wachtwoorden openen, je volledige wachtwoordendatabase doorzoeken en nieuwe wachtwoorden aanmaken.

7. Meer prominente gevoelstemperatuur in de Weer-app

De luchtvochtigheid maakt vaak een enorm verschil in hoe het buiten aanvoelt. Afhankelijk van die luchtvochtigheid kan een temperatuur van 26 graden heerlijk aanvoelen of juist heel benauwd. De Weer-app laat daarom straks de gevoelstemperatuur een stuk prominenter zien. Als er nu een groot verschil is tussen de werkelijke en de gevoelstemperatuur, zie je beide waarden boven aan het scherm. Omdat de gevoelstemperatuur alleen verschijnt als het er echt toe doet, valt het ook direct op wanneer die verschijnt.

Features iOS 18, iPadOS 18 en macOS Sequoia

Je kunt alle features van de nieuwe software-versie volgende maand verwachten. Apple brengt de updates kort na de aankondiging van de nieuwe iPhone-serie uit. Alleen macOS Sequoia zou mogelijk pas in oktober kunnen komen, dat weten we nog niet zeker. Dit gebeurt tijdens een keynote die vermoedelijk plaatsvindt op 10 september. Wij houden je uiteraard op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.