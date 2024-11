Kindertablet top 5: dit zijn de beste opties tot 180 euro!

Ben je op zoek naar een goede en betaalbare kindertablet, maar zie je door de bomen het bos niet meer? Deze top 5 gaat je helpen!

De beste kindertablets van 100 tot 180 euro

Veel van de tablets die we hier bespreken zijn volgens de fabrikant geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar. Of kinderen van die leeftijd wel of niet te jong zijn voor een kindertablet, is natuurlijk de vraag. Aan de andere kant ben je voor kinderen die de puberteit naderen waarschijnlijk te laat met deze tablets.

Wil je een kindertablet kopen voor je kind, dan wil je natuurlijk wel een goede keuze maken. Daarom hebben we de beste opties voor je op een rij gezet. In deze top 5 kijken we vooral naar wat je aan hardware krijgt voor je geld. En dat levert een vrij duidelijke score op.

1. Bosstony Kindertablet

De Bosstony Kindertablet is de duidelijke winnaar van deze top 5. Hij heeft niet alleen de hoogste resolutie, maar ook het meeste werkgeheugen. Een camera van 13 MP en een frontcamera van 5 MP zien we maar bij één andere tablet terug, maar dat is dan ook gelijk de duurste van deze top 5. De Bosstony Kindertabelt heeft bovendien een krachtige batterij en ruim voldoende opslagruimte.

Via de Iwawa-app is het mogelijk om op afstand ouderlijk toezicht te houden. Zo kun je pincodes en tijdsloten instellen, en apps en websites blokkeren. De Bosstony Kindertablet is verkrijgbaar in kleur blauw en roze, en er worden een beschermhoes en 2 screenprotectors meegeleverd.

Schermgrootte: 10,1 inch

Resolutie: 1920 x 1200 pixels

Werkgeheugen: 6 GB

Batterij: 6000 mAh

Opslagcapaciteit: 128 GB (+ SD-slot)

Camera: 13 MP

Frontcamera: 5 MP

Prijs: 179,95 euro

2. TinyPlay Kindertablet Maxi

Een goede tweede plaats is er voor de TinyPlay Kindertablet Maxi. De resolutie is iets lager, de hoeveelheid werkgeheugen iets minder, maar de batterij is net zo krachtig. En je krijgt net zoveel opslagruimte. De camera is met 5 MP zeker bruikbaar, maar een frontcamera ontbreekt. De prijs van deze tablet is dan ook een stuk lager dan die van de winnaar.

De TinyPlay Kindertablet Maxi wordt geleverd met een extra 64 GB SD-kaartje, verstelbare beschermhoes, screenprotector, keycord en stylus. Ook hier is de Iwawa-app beschikbaar, zodat je zelf de nodige beperkingen kunt instellen. Bovendien kun je een blauwlichtfilter instellen om de ogen van je kind te beschermen. De TinyPlay Kindertablet Maxi is verkrijgbaar in blauw, roze, paars en in een rainbow-editie.

Schermgrootte: 10,1 inch

Resolutie: 1280 x 800 pixels

Werkgeheugen: 4 GB

Batterij: 6000 mAh

Opslagcapaciteit: 128 GB (+ SD-slot)

Camera: 5 MP

Frontcamera: geen

Prijs: 144

3. DEPLAY Kids Tablet PRO 4

Afgezien van de lagere resolutie evenaart de DEPLAY Kids Tablet PRO 4 de winnaar van deze top 5. Alleen is deze kindertablet met 219 euro toch wel een flink stuk duurder dan de nummer 1 (179,95 euro). Om die reden staat de TinyPlay Kindertablet Maxi ook op nummer 2. Die presteert weliswaar minder goed, maar is met 144 ook wel veel goedkoper dan de DEPLAY Kids Tablet PRO 4.

Met de exclusieve DEPLAY Kids Modus App op de DEPLAY Kids Tablet PRO 4 krijgen jouw kinderen toegang tot een wereld van leuke en educatieve inhoud, die zorgvuldig is geselecteerd om hun ontwikkeling te stimuleren. Je kunt je kinderen er met een gerust hart mee laten spelen. Er worden een stylus, een beschermhoes en een HD bluelight blocking screenprotector meegeleverd.

Schermgrootte: 10,1 inch

Resolutie: 1280 x 800 pixels

Werkgeheugen: 4 GB

Batterij: 6000 mAh

Opslagcapaciteit: 128 GB (+ SD-slot)

Camera: 13 MP

Frontcamera: 5 MP

Prijs: 219 euro

4. Rockerz Junior Kindertablet

De Rockerz Junior Kindertablet is de goedkoopste tablet uit deze top 5. Het scherm is kleiner dan dat van de top 3, maar de resolutie is vergelijkbaar, net als de hoeveelheid werkgeheugen. Een kleiner scherm is zuiniger, dus een batterij van 5000 mAh is helemaal niet slecht. De opslagcapaciteit is wat lager (maar uitbreidbaar met een SD-kaartje) en de camera’s hebben wat minder megapixels. Ze zijn echter zeker bruikbaar en niet slecht voor deze prijs.

De Iwawa-app is ook beschikbaar op de Rockerz Junior Kindertablet, dus je kunt zelf bepalen wat je kind wel en niet mag. De tablet wordt geleverd met een beschermhoes. Voor de verandering kun je hier naast roze ook kiezen voor een groene kleur.

Schermgrootte: 8 inch

Resolutie: 1280 x 800 pixels

Werkgeheugen: 4 GB

Batterij: 5000 mAh

Opslagcapaciteit: 64 GB (+ SD-slot)

Camera: 8 MP

Frontcamera: 2 MP

Prijs: 99,95 euro

5. AngelTech Kindertablet PRO MAX

De AngelTech Kindertablet PRO MAX heeft weliswaar betere camera’s dan de Rockerz Junior Kindertablet, maar daar is ook alles mee gezegd. Voor de rest scoort deze tablet net wat slechter. De resolutie is wat lager en de batterij is net wat minder krachtig. Daarbij is deze tablet ook net iets duurder. Maar als je betere camera’s belangrijk vindt, is de AngelTech Kindertablet PRO MAX toch de goedkoopste keuze.

Ook op deze AngelTech tablet beheer je allerlei instellingen met de Iwawa-app. De tablet wordt geleverd met een stylus, keycord, SD-kaartje van 64 GB, glazen screenprotector en beschermhoes. De AngelTech Kindertablet PRO MAX is beschikbaar in de bekende kleuren roze en blauw. Daarnaast kun je nog kiezen voor een voordeelpakket. Je krijgt dan voor een meerprijs van zo’n 30 euro de AngelTech Over-Ear Kinderkoptelefoon meegeleverd.

Schermgrootte: 8 inch

Resolutie: 1024 x 600 pixels

Werkgeheugen: 4 GB

Batterij: 4500 mAh

Opslagcapaciteit: 64 GB (+ SD-slot)

Camera: 13 MP

Frontcamera: 5 MP

Prijs: 128 euro

Toch liever een iPad?

Er zijn geen kindertablets van Apple, dus de exemplaren in deze top 5 draaien op Android. Wil je een tablet voor je kind kopen die nog jarenlang mee kan, dan kies je een iPad. In iPadOS kun je ook allerlei beperkingen instellen voor je kind. iPads zijn natuurlijk wel wat duurder, maar de ‘reguliere’ iPad is je goedkoopste optie. Verder is een refurbished iPad mini geen slecht idee als je niet teveel wilt uitgeven. Kijk zeker eens naar de deals hieronder, zodat je zeker weet dat je niet teveel betaalt!