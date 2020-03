Uit de gelekte broncode van watchOS 7 en iOS 14 blijkt dat Apple bezig is met een kindermodus voor kinderen met een Apple Watch. Hiermee kan een ouder vanaf een iPhone het apparaat beheren. Ook werkt Apple aan een nieuwe Activiteiten-tracker voor kinderen.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Kindermodus in watchOS 7

Dat schrijft website 9to5Mac. Eerder deze maand kreeg de website de broncode in handen van iOS 14 en watchOS 7. Na flink wat speurwerk werd ontdekt dat Apple waarschijnlijk een nieuwe functie aan de Apple Watch toevoegt: de Kindermodus.

Nu is het zo dat een Apple Watch-account maar op één Apple ID kan worden aangesloten. Met de nieuwe modus kan een ouder de Apple Watch van het kind beheren van zijn of haar eigen iPhone. Het is dan ook niet meer nodig voor het kind om een eigen iPhone te hebben.

Nieuwe Activiteitenring voor kinderen

Maar dat is niet de enige functie voor kinderen waar Apple aan werkt. Ook de Activiteiten-tracker wordt onder handen genomen. De activiteitenringen laten momenteel de resultaten van je inspanning zien in de vorm van gekleurde ringen. De verbrande calorieën laat de Watch zien met een rode ring. Het aantal minuten van inspanning zie je in de groene ring. De blauwe ring toont de uren zien waarin je staat of beweegt.

Deze data is echter niet geschikt voor kinderen, omdat het gebaseerd is op een volwassen persoon. Daarom gaat de Apple Watch de rode ring voor verbrande calorieën bij kinderen vervangen voor een nieuwe ring waarin beweging wordt bijgehouden.

Zo kan de Watch bijvoorbeeld een doel van 90 minuten bewegen op een dag bijhouden, in plaats van een doel voor een aantal verbrande calorieën. Hiermee worden kinderen aangespoord om niet de hele dag voor de tv te hangen, maar ook eens buiten te gaan spelen of te gaan sporten.



Meer over watchOS 7

Door verschillende geruchten en gelekte informatie weten we al wat we ongeveer kunnen verwachten in de nieuwe software-update van de Apple Watch. Zo weten we bijvoorbeeld dat ook de functie SchoolTime voor kinderen wordt toegevoegd. Benieuwd naar onze verwachtingen? In ons overzicht zetten we alle verwachtingen van watchOS 7 op een rijtje.

Lees het laatste nieuws over watchOS 7