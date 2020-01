Kijktips januari 2020: Little America, Togo en The Age of A.I.

Met al die streamingdiensten raak je het overzicht zo kwijt. iPhoned plukt de pareltjes eruit die je echt niet mag missen. Dit zijn onze kijktips van januari 2020.

iPhoned-kijktips van januari 2020

Met streamingdiensten en andere manieren om films te huren en kopen, is het lastig om te weten wat je echt niet mag missen. iPhoned schiet te hulp. Naast onze maandelijkse Netflix-tips bieden we je ook een maandelijkse kijkgids met tips van andere diensten die je echt niet mag missen.

Apple TV Plus-update

De eerste series van Apple TV Plus hebben inmiddels hun seizoen afgerond. Daarom kun je nu de volledige eerste seizoenen van onder andere The Morning Show, See en For All Mankind bingen als je daar op hebt gewacht. Natuurlijk laat Apple de boel niet rusten, want er staan weer nieuwe series klaar.

Vanaf 17 januari: Little America

Little America kijkt naar verhalen van immigranten in de Verenigde Staten. Mensen van verschillende achtergronden die maar één doel hebben: een leven opbouwen in Amerika. Dat wordt getoond met natuurlijk een hoop drama, maar ook verassend veel humor. Dit eerste seizoen vertelt acht verschillende verhalen die verder kijken dan de nieuwskoppen.

Vanaf 7 februari: Mythic Quest: Raven’s Banquet

Neem een kijkje achter de schermen bij de gamestudio die de meest populaire online game van dit moment maakt. Van de mensen achter It’s Always Sunny in Philadelphia belooft dit een hilarische serie te worden.

Disney Plus-update: Honden en geesten

Disney Plus gaat ondertussen ook door met nieuwe content. Onder andere is nu de remake van Aladdin te zien. Maar vooral interessant is de nieuwe Disney Plus-film Togo. Deze film vertelt een waargebeurd verhaal over een heldhaftige hond die een groep kinderen kan redden.

En krijg je niet genoeg van honden? Dan moet je ook echt even Van Pup tot Geleidehond checken. Deze documentaireserie gaat over puppies die worden opgeleid tot blindengeleidehonden.

Nu huur/te koop: Once Upon a Time in Hollywood

In de Apple TV-app vind je ook films om te huren of te kopen. Quentin Tarantino heeft het weer voor elkaar met zijn nieuwste film Once Upon a Time in Hollywood. De film is genomineerd voor maar liefst tien Oscars, waaronder beste film van het jaar, beste regie, beste cinematografie en beste acteurs. Meer dan de moeite waard dus! De film gaat over de laatste momenten uit de gouden tijd van Hollywood, met een acteur acteur en zijn stuntman die hun werk dreigen te verliezen.

Van de tv: Wie is de Mol? en Promenade

Op de Nederlandse televisie is ook genoeg moois te zien. Niet alleen zijn Heel Holland Bakt en Ik Vertrek weer in volle gang, maar ook kunnen we Promenade aanraden. Deze serie neemt Nederlandse talkshows op de hak. Daarnaast heb je vast al meegekregen dat Wie is de Mol? weer is begonnen. De opening is zeer de moeite waard en daarna is de kans groot dat je blijft hangen voor de rest.

YouTube Original: The Age of A.I.

YouTube heeft een interessante nieuwe serie over kunstmatige intelligentie. Robert Downey Jr. presenteert een achtdelige documentaireserie over hoe deze technologie de wereld verandert. Onder andere in de gezondheidszorg en de ruimte. En natuurlijk wordt de vraag beantwoord: zal een robot mijn baan innemen?

Netflix-tips

Check ook onze Netflix-tips voor januari 2020 met onder andere The Circle en Dracula. Maandelijks keren we terug met nieuwe Netflix-tips en andere kijktips. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief of download de iPhoned-app zodat je niets mist.